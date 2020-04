Am 1. Mai trifft der SC Eisenstadt in einem virtuellen Match auf den Gegner „Corona“. Dabei gab es in den letzten Tagen einige interessante Änderungen. „Wir werden den Ticket-Besitzern eine große Show bieten“, schwärmte SCE-Obmann Michael Billes.

Sky-Mann Thomas Trukesitz als Kommentator

Es handelt sich dabei nicht nur mehr um eine reine Sponsoraktivität. „Das Match findet nun virtuell statt und kann im Livestream verfolgt werden – mit einem großen Bericht vor dem Anpfiff und danach. Zudem kann im Internet die Elf ausgewählt werden, die gegen „Corona“ spielen soll. Man kann jede SCE-Legende wählen, wie zum Beispiel Goalie Gerhard „Löwe“ Horvath oder Alfred Eisele. Ein Schutzherr unseres Nachwuchses wird dann mit der Mannschaft spielen“, so Billes weiter.

Die erste Halbzeit findet im virtuellen Lindenstadion statt, Halbzeit zwei steigt auf der neuen Leichtathletik-Anlage in Eisenstadt. Es gibt auch einen Livekommentator: „Niemand Geringerer als Thomas Trukesitz wird das Match moderieren“, freut sich der SCE-Vereinsboss. Tickets sind nach wie vor auf der SCE-Homepage erhältlich.