Wie der Vater, so der Sohn – dieses Sprichwort trifft auch auf die Gollubics-Familie zu – zumindest in sportlicher Hinsicht. Vater Gerald ist Trainer beim SC Zagersdorf, sein Sohn Lukas seit gut einem Jahr Platzsprecher des Vereins. Das allein ist nicht außergewöhnlich, doch dass Lukas gerade erst 15 Jahre jung ist und dennoch so eine verantwortungsvolle Aufgabe innehat, eher schon.

„Ich habe großen Spaß an dieser Sache“

„Die Position war vakant, da bot sich das an. Natürlich freut es mich, dass Lukas auch beim und im Verein dabei ist. Er macht das aber rein aus Eigeninteresse und ist genauso fußballbegeistert wie ich“, strahlt Vater Gerald über beide Ohren, wenn er von seinem Sprössling spricht.

Gollubics-Junior macht seine Sache tadellos, bei den Heimspielen seines Vereins sorgt er mit seinem Wissen und seiner Art, das Mikro zu schwingen, für Stimmung und gute Laune bei den Fans. „Lukas geht in dieser Rolle auf. Im Verein ist jeder glücklich mit dieser Lösung. Es ist schön zu sehen, dass sich auch so junge Leute für die Geschicke und Geschehnisse im Klub interessieren“, so Gerald.

Der Jungspund selbst, der die 5. Klasse des Gymnasiums Kurzwiese in Eisenstadt besucht und sich neben Fußball auch noch für Lesen und Schreiben interessiert, spricht mit funkelnden Augen über seine Tätigkeit: „Ich wollte das einmal ausprobieren und ich muss sagen, ich habe großen Spaß an dieser Sache. Die Unterstützung und das Klima im Verein sind super. Danke an alle für die Chance.“