Es wirkt fast so, als würde die negative Geschichte um den Zillingtaler Aufstieg ein nächstes Kapitel aufschlagen. Man hält immer gut mit, schafft aber nicht den Sprung in die Top zwei und verpasst den Aufstieg – das könnte auch heuer wieder so sein.

Grund für diese Vermutung gibt die jüngste Bewegung beim SC in Sachen Spielerabgänge. Zwei absolute Leistungsträger werden den Verein verlassen: Offensivmann Jozsef Gyurasics und Mittelfeldstratege Danijel Nakicevic werden Zillingtal über den Winter hinaus nicht mehr zur Verfügung stehen. „Das ist natürlich sehr bitter“, so ein konsternierter Coach Franz Bures. Eigentlich wollte man den Kader halten, um im Frühjahr noch alles zu versuchen, um vielleicht doch noch aufsteigen zu können. „Das war auch unser Plan, doch beide haben gute Gründe“, so Bures. Gyurasics hat seit Längerem Probleme mit seiner Verletzung (Mittelfußknochenbruch), die zwar ausgeheilt ist, aber wahrscheinlich nicht richtig verheilt, er hat andauernd Schmerzen. Jozsef hat sich daher entschlossen, seine Karriere voerst zu beenden“, sagte Bures.

„Millionentransfers wird es jetzt keine geben“

Nakicevic, einer der besten Akteure in der Liga im Herbst, versucht sein Glück woanders. „Er möchte sich weiterentwickeln, absolviert aktuell Probetrainings in Wien. Danijel möchte höher spielen, das akzeptieren wir natürlich“, so Bures.

Spannend wird sein, ob man die beiden Verluste adäquat ersetzen kann. „Es wird jetzt keine Millionentransfers geben, wenn, dann kommen junge Kicker.“