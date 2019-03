Unter dem Motto „Verlieren verboten“ trat der SC Zillingtal die Reise zum Tabellenführer Podersdorf an. Es sah auch lange Zeit nicht schlecht aus für die Bures-Elf, hielt man mit dem Leader gut mit. Doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse der Podersdorfer durch und Zillingtal verlor die Partie mit 2:4 – also konnte man keine Punkte entführen.

Vor allem wenn man nach der ersten Frühjahrsrunde auf die Tabelle blickt, verheißt diese für die Zillingtaler wenig Positives – zumindest in Sachen Aufstieg: Aktuell liegt man an fünfter Stelle, bereits sieben Zähler hinter Platz zwei und einem damit verbundenen Aufstiegsplatz, den man eigentlich anstrebt. Ist der Traum von der 1.Klasse also schon direkt nach Rückrundenstart wieder ausgeträumt? – „Nein, das denke ich nicht“, so Coach Bures, der ergänzte: „Das war ein Rückschlag, aber die Saison ist noch lange, da kann viel passieren.“

„Wir werden uns nicht damit beschäftigen“

Doch Bures mimt auch gleich den Mahner: „Wir dürfen und werden jetzt nicht den Fehler machen und über das Thema Aufstieg reden. Wir werden uns nicht damit beschäftigen.“ Das ist wohl auch ein Fingerzeig an die Mannschaft, von nun an Woche für Woche alles in die Waagschale zu werfen, um das (fast schon) Unmögliche möglich zu machen.

„Wir werden alles dafür tun, müssen aber unsere Hausaufgaben erledigen. Von Spiel zu Spiel denken steht jetzt mehr denn je an oberster Stelle. Wenn wir noch oben eingreifen wollen, dürfen wir uns keinen Umfaller mehr erlauben und müssen zugleich auch auf Fehler der Konkurrenz hoffen“, so Bures über schwierige, kommende Wochen.

Erschwerend hinzu kommt, dass seinen Goalgetter und Spielmacher, Momo Üzen seit Wochen muskuläre Probleme plagen, Mesut Ünal hat noch Trainingsrückstand – „Wir brauchen sie“, weiß auch Bures.