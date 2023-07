Zillingtaler Umbruch

Zillingtal-Trainer Patrick Vukovich durfte zum Trainingsbeginn zahlreiche neue Spieler begrüßen - schließlich ist die Liste an Neuzugängen lang, gleich 18 Neue werden in Zukunft in den Zillingtaler Farben auflaufen. Ein Grund für die vielen Transfers sind allerdings auch die zahlreichen Abgänge, die man kompensieren musste. Darunter war auch der Verlust einiger Leistungsträger zu beklagen - Stammtorhüter Oliver Mauthner schloss sich bekanntermaßen dem ATSV Teesdorf an, Abwehrchef Nikola Milanovic sowie Dominic Kastler zog es zum Ligakonkurrenten SC Eisenstadt. Mit Zaman Gharibi aus Neufeld hat man jedoch einen neuen Mann gefunden, der zwischen den Pfosten stehen wird. Ivan Stipic und Amel Sistek sollen in der Offensive für Furore sorgen. Auch der neue Mittelfeldspieler Ali Husseini, der zuvor bei TWL Elektra unter Vertrag stand, konnte in den bisherigen Testspielen mit starken Leistungen überzeugen.

Ein gelungener Umbruch?

Rein auf dem Papier betrachtet scheint der Vereinsführung eine wahre Herkulesaufgabe gelungen zu sein. Einerseits schaffte man es, Ersatz für die einstigen Stammkräfte zu finden, gleichzeitig gelang dem Verein aber auch, die Kadertiefe zu erweitern. „Wir sind jetzt wesentlich breiter aufgestellt, das wird uns in der kommenden Saison sicherlich weiterhelfen. Es war unser Ziel, den Kader zu erweitern und den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Die Jungs zeigten sich beim Training wirklich topmotiviert und einsatzfreudig“, meinte Patrick Vukovich zum Umbruch des Vereins. Nun ist noch Zeit, dass die Mannschaft zueinanderfindet und sich sowohl körperlich als auch mental auf die neue Saison vorbereitet. Schon bald aber beginnt wieder der Kampf um jeden Zähler, um am Ende möglichst weit oben in der Tabelle zu landen: „Wir sind mit den Transfers sehr zufrieden. Jetzt arbeiten wir gemeinsam an unseren Zielen. Wir wollen auf jeden Fall eine Rangverbesserung im Vergleich zur Vorsaison erreichen“, so Vukovich. Der Kader des SC Zillingtal ist vielversprechend, doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Es könnte erneut eine spannende Saison bevorstehen.