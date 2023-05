2. Liga Nord: Die Verfolger rücken nach

MÖNCHHOF – HALBTURN 2:1. Nach einer kurzen Phase des Abtastens gelang Ladislav Pecko nach einer Aktion über die rechte Seite der Führungstreffer. Der Ausgleich fiel gleich: Tormann Stefan Könnyü konnte einen Ujlaky-Schuss nur abwehren, Goalgetter Marco Hoffmann staubte ab. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Kampfspiel, die Hausherren standen tief und lauerten auf Konterangriffe. Albert Muema scheiterte zunächst, doch beim nächsten Angriff war die Kugel nach einem hohen Ball drinnen. Die Halbturner drückten auf den Ausgleich, die beste Möglichkeit hatte Bastian Talos, sein Schuss wurde aber noch von der Linie gekratzt.

FC MÖNCHHOF – USV HALBTURN 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (25.) Pecko, 1:1 (27.) Hoffmann, 2:1 (62.) Muema. Reserve: 4:1 (Ezsöl, Kirschner, Michael Karner, Batalka; Wüger). SR: Wisak (M: Durchschnitt/H: gut).- Beton4You-Arena, 550. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Koch, Vinay, Elias Luisser; Gollowitzer, Julian Luisser; Pecko, Enz, Ciernik; Muema (91. Lentsch). Halbturn: Leon Summer; Gabura, Paldan, Hamm, Bauer; Zinkl, Takac (19. Bastian Talos); Uljaky, Hoffmann, Schneider; Marko.

KITTSEE – SK PAMA 1:0. Im ersten Spielabschnitt tat sich auf beiden Seiten wenig, die großen Strafraumszenen blieben aus. Mustafa Atik verletzte sich bei einem Zusammenprall mit SK-Tormann Maximilian Rupp, die Schnittwunde am Unterarm musste im Spital mit acht Stichen genäht werden. Nach der Pause drückten die Hausherren auf das Tempo – Adam Bombicz und Jozef Sombat vergaben gute Möglichkeiten. Für die Erlösung sorgte dann Sombat, der im Strafraum nicht lange fackelte. Der SK Pama bäumte sich auf, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen.

SC KITTSEE – SK PAMA 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (73.) Sombat. Reserve: 2:1 (Wellan, Wisak; Weinzettl). SR: Windisch (K: gut/P: gut).- Kittsee, 110. Kittsee: Bartko; Dietmann (82. Soltani), Tarek, Fuska (82. Wisak), Pail; Banovic, Oswald; Wernecker, Bombicz (93. Belko), Sombat; Atik (37. Bastian). SK Pama: Rupp; Roth (46. Schönthaler), Ondrej Pipiska, Miroslav Pipiska, Bencsik; Ruppitsch, Simoncic; Hafner, Da Silva, Czibula; Szikonya.

ILLMITZ – DEUTSCH JAHRNDORF 0:1. Gregor „Grex“ Graner kam außerhalb des Sechzehners an den Ball, nahm ihn direkt und traf zur Führung. „Ich wusste im ersten Moment nicht, was ich mit der Kugel soll und hab‘ ganz einfach abgezogen“, meinte der Torschütze grinsend bei seinem Comeback. Den Illmitzern wurde die „Schneid“ ordentlich abgekauft, erst knapp vor der Halbzeit hatte man die erste Chance – Wolfgang Gmoser schoss aus sieben Metern einen Verteidiger an. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen, die Hausherren kamen zu keinen guten Abschlüssen.

FC ILLMITZ – ASV DEUTSCH JAHRNDORF 0:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Gregor Graner. Reserve: Nichtantreten. SR: Tosun (I: gut/D.J: gut).- Nationalparkstadion, 150. Illmitz: Kamper; Fleischhacker, Wegleitner, Hanzel, Michael Zwickl (79. Haider); Baumholzer, Zinkl (67. Loos); Salzl, Erwin Gartner (67. Maximilian Gartner), Gmoser; Thomas Zwickl. Deutsch Jahrndorf: Unger; Irfan Akbiyik, Ömer Akbiyik, Trunner, Ducar; Gregor Graner (76. Matthias Graner), Lang; Slezak (95. Schneider), Glock, Tomasek; Majcher.

UFC PAMA – PAMHAGEN 0:0. Nach dem Schlusspfiff waren beide Seiten mit dem Unentschieden zufrieden. Eigentlich hätte die Partie 3:3 ausgehen müssen. Bei den Heimischen wurde Thomas Werdenich einmal Elfmeter-reif genommen, der Kicker ließ sich aber nicht fallen. Christoph „Totti“ Werdenich hatte zwei gute Chancen, einmal verzog er volley nur knapp, dann scheiterte er mit einem Kopfball. Bei Pamhagen stand Youngster Niklas Molnar alleine vor dem Torwart, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Manuel Schopf vergab auch einen Sitzer und Wechselspieler Rafael Leyrer rutschte in aussichtsreicher Position am Ball vorbei.

UFC PAMA – UFC PAMHAGEN 0:0.- Gelb-Rote Karte: Szegner (87., Unsportlichkeit). Reserve: 0:1 (Rafael Leyrer). SR: Kazanci (P: Durchschnitt/P: gut).- UFC-Arena, 200. UFC Pama: Hajtmanek; Markus Fabsich, Szegner, Benedikt Förster, Raffael Förster; Gallus, Stulajter; Homola, Macho, Thomas Werdenich (75. Svancarek); Christoph Werdenich. Pamhagen: Hrdlicka; Wolfgang Leyrer, Pirka, Alexander Andert; Munzenrieder (91. Jan Leyrer), Szalai, Oliver Thüringer (46. Kanelsdorfer), Orzagh, Stefan Andert; Molnar (76. Rafael Leyrer), Schopf.

GATTENDORF – WIMPASSING 1:0. Die Gastgeber hatten vor allem in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Das goldene Tor fiel bald und fällt unter die Kategorie „sehenswert“. Ladislav Nagy erkämpfte sich den Ball, Stefan Rossbach tankte sich durch und Lubomir Chovanko traf mit der Ferse – 1:0. Nagy verfehlte das leere Tor aus 25 Metern und Norbert Schalling – rustikal mit dem Spitz – scheiterte am Außennetz. „Wir haben unsere Möglichkeiten zu leichtfertig vergeben“, so Trainer Didi Bader. In der zweiten Halbzeit kam Wimpassing besser ins Spiel, zwingende Szenen blieben jedoch aus.

SC GATTENDORF – SV WIMPASSING 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (10.) Chovanko. Gelb-Rote Karte: Erben (82., Foul). Reserve: 2:2 (Bernthaler 2; Sehorz, Gossmann). SR: Cvrljak (G: gut/W: schwach).- Sportzentrum, 150. Gattendorf: Gaszner; Krankl, Palo, Schulcz, Bartolich (78. Lengyel); Paradeisz, Kammlander; Rossbach, Nagy, Chovanko; Schalling (65. Palensky). Wimpassing: Adogbeji; Straka, Sukala, Szilvasi, Richter (61. Grgic); Erben, Mayerhofer (82. Leitgeb); Mitrovic (56. Simsek), Halilovic; Vano, Masulovic.

WINDEN – WALLERN 2:0. Dieses Spiel nicht zu gewinnen, das war ein Wallerner Kunststück. Doch Filip Kusalik und Sebastian Pichler vergaben aus kürzester Distanz. Nach dem Seitenwechsel startete Wallern ein regelrechtes Powerplay – Chance um Chance wurde herausgespielt, doch die Kiste nicht getroffen – fast fahrlässig das Ganze. „Wenn ihr nicht bald trefft, dann machen wir das Tor“, rief Winden-Coach Christian Bauer scherzend zu seinem Kollegen. Er sollte tatsächlich Recht behalten – Nico Pingitzer nutzte die erste Windener Tor-Chance zum 1:0. In der Nachspielzeit gelang Ibrahim Kamasik, nach perfektem Doppelpass mit Stefan Haider, noch das 2:0.

FC WINDEN – USC WALLERN 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (80.) Pingitzer, 2:0 (91.) Kamasik. Reserve: 0:4 (Macher, Graisy, Tschida, Nejeshleba). SR: Veselcic (W: gut/W: gut).- Bären-Stadion, 150. Winden: Kolba; Kientzl (73. Kroyer), Speckl (90. Yesilöz), Balazi, Pfeiffer; Savoric, Bauer, Haider; Luscik (56. Schock), Kamasik, Lorenschitz (56. Pingitzer). Wallern: Schwarz; Steiner, Engelbert, Morhac, Thell (83. Kampf); Janisch, Theiler; Jass, Kusalik, Pichler (74. Perlinger); Mayer.

STEINBRUNN – TADTEN 1:1. Die Gastgeber gaben den ersten Warnschuss ab, doch Goalie Adam Klekner konnte die Senger-Bombe gerade noch entschärfen. Was sich dann am Freitagabend entwickelte, war ein Mittelfeldgeplänkel. Nach dem Seitenwechsel stand ASV-Stürmer Thierry Ahissan nach einem Eckball dort, wo er stehen muss – 1:0. Dann wurde ein Ahissan-Tor wegen Abseits nicht gegeben. Tadten versteckte sich keineswegs, der Ausgleich fiel aber glücklich. Rastislav Kruzliak nahm nach einem Torwart-Patzer das Geschenk sehr artig an.

ASV STEINBRUNN – UFC TADTEN 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (55.) Ahissan, 1:1 (69.) Kruzliak. Reserve: Nichtantreten. SR: Kern (S: Durchschnitt/T: schwach).- Steinbrunn, 100. Steinbrunn: Mock; Mezgolits (87. Dörflinger), Belcar, Lemut; Schöttel, Rauhofer; Wallentits, Senger, Löwy; Ahissan, Hegedüs. Tadten: Klekner; Nolz, Hegyi, Steinhofer, Maximilian Pelzmann; Kruzliak, Pavic, Regner, Wendelin; Sack, Burian (67. Michael Pelzmann).

NACHTRAGSSPIELE:

GATTENDORF – MÖNCHHOF 1:0. In dieser hitzigen Partie sah man beiden Teams auch die Doppelbelastung an. Mönchhof hatte die erste Top-Chance, Vinay Vnay schoss nach Pecko-Stangler vorbei. Die Bader-Mannen spielten schnörkellos nach vorne, Andreas Schulcz köpfte daneben und Ladislav Nagy bereitete mit einem direkten Eckball Tormann Stefan Könnyü einige Probleme. Nach der Pause tankte sich Dominik „Hansi“ Krankl durch, sein Kracher landete als Lattenpendler hinter der Linie. Krankl hatte dann noch zwei weitere gute Möglichkeiten, Nagy und Maximilian Bernthaler scheiterten ebenfalls.

SC GATTENDORF – FC MÖNCHHOF 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (48.) Krankl. Gelb-Rote Karten: Elias Luisser (87., Unsportlichkeit), Philipp Karner (91., Unsportlichkeit). Reserve: 0:2 (Michael Karner, Kirschner). SR: Cetiner (G: kleinlich/M: Durchschnitt).- Sportzentrum, 280. Gattendorf: Gaszner; Krankl, Palo, Schulcz, Bartolich; Paradeisz, Kammlander (46. Palensky); Rossbach (73. Lengyel), Nagy (45. Braunschmidt), Chovanko; Schalling (58. Bernthaler). Mönchhof: Könnyü; Florian Karner (76. Ezsöl), Koch, Vinay, Elias Luisser; Gollowitzer (86. Michael Karner), Julian Luisser; Pecko, Enz, Ciernik; Muema.

KITTSEE – WIMPASSING 3:1. Nach dem flotten 1:0 – Michael Wernecker schob nach einem Sombat-Pass ein – stellten die Kittseer das Spielen ein. „Ohne Laufbereitschaft geht’s nicht“, meinte Trainer Manfred Wachter, der ansehen musste, wie Dusan Vano nach Rigbi-Vorarbeit per Kopf der Ausgleich gelang. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste durch Filip Masulovic zwei gute Chancen aus. Das sollte sich rächen, Jaroslav Machovec gelang nach einem Pail-Eckball per Kopf die abermalige Führung. Jozef Sombat machte dann alles klar, er düpierte gekonnt den Torwart.

SC KITTSEE – SV WIMPASSING 3:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (1.) Wernecker, 1:1 (27.) Vano, 2:1 (63.) Machovec, 3:1 (69.) Sombat. Rote Karte: Simsek (87., Beleidigung). Reserve: 3:0 (Martinsich, Wisak, Prohaska). SR: Radl (K: gut/W: schwach).- Kittsee, 150. Kittsee: Bartko; Dietmann, Tarek (46. Oswald), Machovec, Pail; Banovic, Drobela (75. Wisak); Wernecker, Bombicz (86. Soltani), Fuska (86. Belko); Sombat. Wimpassing: Adogbeji; Straka, Sukala, Szilvasi (76. Weber), Richter; Mayerhofer; Grgic, Rigbi (65. Leitgeb), Masulovic, Simsek; Vano.

DEUTSCH JAHRNDORF – TADTEN 2:1. Die personell dezimierten Gäste agierten glücklos und in der Defensive wackelig. Michael Pelzmann klärte ungeschickt, der Ball flutschte ins eigene Tor. Rastislav Kruzliak hatte dann etwas dagegen und erzielte den Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Nach einer Standardsituation konnte Michal Matusica einköpfeln. „Wir waren einfach zu passiv“, ärgerte sich Tadtens Coach Rainer Weiß.

ASV DEUTSCH JAHRNDORF – UFC TADTEN 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (7., Eigentor) Michael Pelzmann, 1:1 (11.) Kruzliak, 2:1 (56.) Matusica. Reserve: 3:1 (Pflamitzer 2, Bojnak; Vogel). SR: Ceri (D.J: gut/T: gut).- Birkenwiese, 250. Deutsch Jahrndorf: Unger; Ducar, Trunner, Ömer Akbiyik; Matusica (77. Gregor Graner), Lang; Slezak, Glock, Tomasek (82. Bojnak); Majcher, Bodo (92. Matthias Graner). Tadten: Klekner; Michael Pelzmann, Hegyi, Nolz, Maximilian Pelzmann; Kruzliak, Regner, Steinhofer (72. Beck), Wendelin (58. Chavlaroski); Stanojcic, Burian (81. Goldenits).

