2. Liga Nord: Ein Unentschieden, das keinem hilft

MÖNCHHOF - TADTEN 1:1. Beide starteten verhalten, kreierten lediglich Halbchancen. Tadtens Aleksandar Stanojcic bediente einmal Rastislav Kruzliak - vorbei. Dann wurde Kruzliak im Strafraum gefoult, verwandelte den Elfmeter persönlich. „Ich dachte jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft“, so Tadtens Trainer Rainer Weiß. Etwas gefehlt, Mönchhof übernahm die Kontrolle. Nach einer weiten Flanke - knapp vor der Pause - war Albert Muema per Kopf zur Stelle - 1:1. Im Abgang zur Pause schimpfte Muema (auf Englisch sehr böse), sah glatt Rot. Nach der Pause war Taktik Trumpf, keiner wollte alles riskieren. Die Heimischen hatten eine Top-Chance - der Schuss von Philipp Karner klatschte an die Latte, den Nachschuss von Richard Ciernik hielt Goalie Klekner.

HALBTURN - WALLERN 7:0. Die Partie begann ganz nach dem Geschmack des „Bald-Meisters“. Erik Ujlakys Freistoßflanke zappelte nach zwei Minuten im Netz. Wallern schwächte sich selber - Lukas Haider musste nach einem Zupferl mit der Ampelkarte vom Feld. Jan Schneider bediente Goalgetter Marco Hoffmann - 2:0. Knapp vor der Pause flog auch noch Filip Kusalik vom Feld, Wallern war ab Wiederbeginn nur mehr auf Schadensbegrenzung bedacht. Dies klappte nicht so ganz, Ujlakis Solo und Hoffmanns Kopfball schraubten den Score zwischenzeitlich auf 4:0. Nach einer Ujlaki-Flanke war Erik Takac zur Stelle, Simon Marko traf vom Sechzehner und Takac verwertete eine Knöbl-Vorarbeit - der Kantersieg war perfekt. „Wir konnten in Bestbesetzung antreten“, freute sich Halbturn-Coach Peter Herglotz.

KITTSEE - DEUTSCH JAHRNDORF 0:1. Die Gäste übernahmen sofort das Kommando und tauchten immer wieder gefährlich vor Kittsee-Keeper Manuel Schiszler auf. Der alleine war dafür verantwortlich, dass Michal Slezak keine vier Tore erzielen konnte - stattdessen null. Doch dann deutete Michal Matusica per Schussfinte an, schickte David Bodo auf die Reise, der die Führung erzielte. Im zweiten Spielabschnitt gingen es die ASVler ruhiger an. Dies hätte fast ins Auge gehen können, denn Martin Puster kratzte einen Volley von Tomas Banovic von der Linie. Knapp vor Schluss stellte Schiszler abermals sein Können unter Beweis, mit einem tollen Reflex entschärfte er einen Bodo-Schuss.

UFC PAMA - STEINBRUNN 1:1. Chancen gab es in der ersten Halbzeit hüben wie drüben. Cristea Vasile scheiterte doppelt, einmal an der Stange. Auch Imre Lesko verfehlte das Tor. Auf der Gegenseite vergab Dominik Löwy, Marco Sengers zweiter Versuch - ein Lupfer - ging über das Tor. Nach einem guten Pass in die Tiefe gelang Löwy der Steinbrunner Führungstreffer. Dieser hielt nicht lange, denn Samuel Homola war nach einem Macho-Abpraller zur Stelle. In der Schlussphase tat sich wenig, das Remis ging für beide Teams in Ordnung. „Gut, dass wir uns nach dem Gegentreffer ordentlich aufraffen können“, atmete UFC-Trainer Michael Guttmann heftig durch. „Wir vergeben einfach zu viele Chancen“ - von diesem Leid klagte Steinbrunns Trainer Mario Töltl in der Rückrunde nicht zum ersten Mal.

GATTENDORF - SK PAMA 2:3. „Die Gäste waren bissiger und besser“ stellte Hausherren-Trainer Didi Bader fest. Es erweckt den Anschein, dass „nix mehr passieren“ könne, seine Rumpf-Truppe geistig etwas lähmte. Dennoch ging man in Führung. David Pototschnig hatte den durchgetankten Ladsilav Nagy gefoult, Norbert Schalling verwertete den Penalty. Der Ausgleich fiel bald - Juray Czibula kam zum Schuss und Lubomir Chovanko bugsierte den Ball unglücklich mit dem Oberschenkel ins Netz. Die Gäste drehten noch vor der Pause den Spieß um. Benjamin Bartolich konnte den durchgestarteten Edson Da Silva nur mehr regelwidirg stoppen, Marcel Szikonya traf vom Elfmeterpunkt. Im zweiten Durchgang bäumte sich Gattendorf auf, die gefährlichen Szenen in der Box blieben aber aus. Kurz vor Schluss machte Da Silva alles klar, er gewann auch noch den Pressball gegen Tormann Mate Gaszner. Knapp vor dem Abpfiff gab's noch Ergebniskosmetik - Nico Braunschmidt war zur Stelle. „Wir haben zuerst schwer ins Spiel gefunden, die Sache dann aber trocken nach Hause gebracht“, meinte SK-Trainer Karl Prügger.

WINDEN - ILLMITZ 3:2. Da es für beide Mannschaften um „nichts mehr“ ging, stand einem Offensivspektakel wenig im Weg. Winden erwischte einen guten Start, präsentierte sich spielfreudig. Stefan Bauer hatte seine Schussstiefel an, traf aber vorerst nicht exakt. Nico Pingitzer bescherte der Illmitzer Defensive ebenfalls Probleme. Dann flankte Wolfgang Bauer und Filip Balazi war zur Stelle - 1:0. Doch die Gäste konnten sich auf Torjäger Thomas Zwickl verlassen - Ausgleich mit Rechts aus 20 Metern. Nach der Pause war Zwickl nicht zu halten, im Eilzugstempo ließ er drei Gegner stehen und brachte Illmitz in Front. Doch die Hausherren fanden wieder in die Spur und drehten die Partie um. Dabei hatte Haider endlich wahres Schussglück. Beim Ausgleich tankte er sich sehenswert durch, stolperte den Ball aber ins Tor. In der Nachspielzeit war es wieder Haider, dessen Schuss in der Kreuzecke zappelte.

WIMPASSING - PAMHAGEN 4:2. Eigentlich wollten die Hausherren rasch in Führung gehen - dies machten aber die Gäste: Stefan Andert war nach einem Eckball zur Stelle - 0:1. Schritt für Schritt übernahmen aber die Wimpassinger die Initiative. Nach einem Foul an Dominik Rigbi verwandelte Filip Masulovic den Elfmeter zum Ausgleich. „Ein gerechter Penalty. Uns wären aber deren auch zwei zugestanden“, merkte UFC-Trainer Hans Thüringer an. Nach einem gekonnten Masulovic-Wechselpass war Rigbi mit höchster Drehzahl unterwegs, die Heimischen lagen erstmals vorne. Noch vor dem Halbzeitpfiff das 3:1 - ein gekonnter Drehschuss aus 20 Metern. Als nach Wiederbeginn Leon Simsek nach einer Aktion über rechts den Ball ins lange Eck versenkte, schien die Sache gelaufen. Pamhagen aber gab nicht auf, bereits vor dem Sabler-Treffer vergaben Jannis Reeh und David Fleischhacker Top-Möglichkeiten.

FC Mönchhof – UFC Tadten 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (18., Elfmeter) Kruzliak, 1:1 (44.) Muema. Rote Karte: Muema (45.+2, Beleidigung). Reserve: 9:0 (Bartalka 3, Michael Karner 2, Kirschner, Mädl, Erwin Haubenwallner, Johannes Haubenwallner). SR: Erdem (M: Durchschnitt/T: Sehr gut).- Beton4You-Arena, 300. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Julian Luisser, Elias Luisser; Philipp Karner, Gollowitzer (88. Löbl); Enz (78. Ezsöl), Ciernik, Lentsch; Muema. Tadten: Klekner; Michael Pelzmann (60. Burian), Heghyi, Nolz, Steinhofer; Kruzliak, Pavic, Regner, Wendelin; Sack (84. Beck), Stanojcic.

USV Halbturn – USC Wallern 7:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Ujlaky, 2:0 (26.) Hoffmann, 3:0 (62.) Ujlaky, 4:0 (71.) Hoffmann, 5:0 (72.) Takac, 6:0 (86.) Marko, 7:0 (90.) Takac. Gelb-Rote Karte: Haider (21., Unsportlichkeit). Rote Karte: Kusalik (44., Foul). Reserve: 3:1 (Weiß 2, Eigentor; Macher). SR: Sevik (H: okay/W: schwach).- Halbturn, 300. Halbturn: Summer; Gabura (75. Knöbl), Paldan (80. Wagersreiter), Hamm, Bauer (63. Talos); Zinkl, Takac; Ujlaki (75. Fuchs), Hoffmann, Schneider; Marko. Wallern: Schwarz; Kampf, Steiner, Haider, Thell (83. Macher); Oliver Theiler (87. Johannes Theiler), Janisch; Jass, Kusalik, Pichler (83. Leurer); Mayer (75. Perlinger).

UFC Pama – ASV Steinbrunn 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (65.) Löwy, 1:1 (70.) Homola. Reserve: 3:7 (Johann Werdenich, Guttmann; Milalkovits 4, Rode 3). SR: Orman (P: gut/S: Durchschnitt).- UFC-Arena, 77. UFC Pama: Hajtmanek; Fabsich (30. Lesko, 46. Bogar), Gallus, Benedeikt Förster, Roth; Stulajter, Raffael Förster; Simon Werdenich (93. Svancarek), Macho, Vasile; Homola. Steinbrunn: Mock; Dörflinger, Belcar, Mezgolits (76. Rauhofer); Bence Harangozo, Hegedüs; Wallentits, Senger, Csongor Harangozo (82. Milalkovits); Ahissan, Löwy.

SC Gattendorf – SK Pama 2:3 (1:2).- Torfolge: 1:0 (15., Elfmeter) Schalling, 1:1 (23., Eigentor) Chovanko, 1:2 (28., Elfmeter) Szikonya, 1:3 (92.) Da Silva, 2:3 (94.) Braunschmidt. Reserve: 1:2 (Tonhauser; Theo Gundel, Michael Hafner). SR: Haider (G: schwach/P: okay).- Sportzentrum, 100. Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt, Palo, Schulcz, Bartolich (58. Bernthaler); Paradeisz, Chovanko; Redl (40. Rossbach), Nagy, Schalling; Palensky (58. Burian). SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig, Ondrej Pipiska, Benczik; Christian Hafner; Simoncic, Schönthaler (55. Nosko), Da Silva, Szikonya; Czibula (90. Moritz Gundel).

FC Winden – FC Illmitz 3:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (37.) Balazi, 1:1 (43.) Thomas Zwickl, 1:2 (54.) Thomas Zwickl, 2:2 (79.) Haider, 3:2 (93.) Haider. Reserve: Nichtantreten. SR: Fercher (W: Sehr gut/I: Durchschnitt).- Bären-Arena, 100. Winden: Ostojic; Kientzl, Kroyer (60. Luscik), Balazi, Pfeiffer (74. Yesilöz); Bauer, Schock; Pingitzer (60. Lorenschitz), Stefan Haider, Savoric; Kamasik. Illmitz: Kamper; Weinhandl (57. Fabian Haider), Lang (46. Loos), Hanzel, Thomas Salzl; Baumholzer, Wegleitner; Zinkl, Maximilian Gartner (76. Niklas Fleischhacker), Michael Zwickl (81. Egermann); Thomas Zwickl.

SV Wimpassing – UFC Pamhagen 4:2 (3:1).- Torfolge: 0:1 (3.) Stefan Andert, 1:1 (14., Elfmeter) Masulovic, 2:1 (33.) Rigbi, 3:1 (41.) Straka, 4:1 (60.) Simsek, 4:2 (86.) Sabler. Gelb-Rote Karte: Wolfgang Leyrer (74., Foul). Reserve: 1:2 (Karlik; Unger, Nico Leyrer). SR: Akar (W: streng/P: netter Kerl).- Wimpassing, 150. Wimpassing: Rosenbauch; Leitgeb, Erben, Sukala, Mayerhofer; Straka; Rigbi (49. Simsek), Mitrovic, Vano (89. Karlik); Halilovic (62. Szilvasi), Masulovic. Pamhagen: Hrdlicka; Molnar (61. Munzenrieder), Wolfgang Leyrer, Alexander Andert, Stefan Andert (88. Pirka); Thüringer, Szalai, Schopf; Fleischhacker, Sabler, Koppi (67. Reeh).

SC Kittsee – ASV Deutsch Jahrndorf 0:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (22.) Bodo. Reserve: 6:0 (Belko 2, Prohaska 2, Huszar, Soltani). SR: Karadag (K: gut/D.J: gut).- Kittsee, 230. Kittsee: Schiszler; Dietmann, Machovec, Banovic, Pail; Wernecker Drobela, Wisak (79. Soltani), Oswald (46. Bombicz); Fuska, Sombat. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Ömer Akbiyik, Graner, Ducar; Matusica, Lang; Slezak, Majcher, Tomasek; Bodo (89. Schopf).