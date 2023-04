2. Liga Nord: Halbturner Serie ist gerissen

HALBTURN – KITTSEE 0:2. In einer kampfbetonten und temporeichen ersten Halbzeit hatten die Gäste zwar spielerische Vorteile, aber weniger Tormöglichkeiten. Doch eine davon sollte reichen, um in Führung zu gehen. Zunächst gab Halbturns Erik Takacs einen Warnschuss ab, Tormann Manuel Schiszler konnte in höchster Not mit den Fingerspitzen retten. Nach einem Fehler im USV-Spielaufbau kam Adam Bombicz an den Ball, legte auf für Jozef Sombat, der nicht lange fackelte und aus 20 Metern traf. Nach der Pause drückte der Tabellenführer aufs Tempo. Takacs prüfte abermals Schiszler, Marco Hoffmann nahm aus der Distanz Maß und traf nur die Stange. Kittsee versteckte sich keineswegs, blieb gefährlich. Nach einer Bombicz-Flanke köpfte Jaroslav Machovec knapp vorbei. Atik fädelte dann bei Tormann Leon Summer ein, die Gäste forderten lautstark einen Elfmeter. Die Hausherren warfen nun alles nach vorne, doch nennenswerte Szenen gab es nicht mehr. Im Konter bediente Sombat dann Atik, der traf platziert exakt in die Kreuzecke.

USV HALBTURN – SC KITTSEE 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Sombat, 0:2 (94.) Atik. Reserve: 0:4 (Wisak 3, Eigentor). SR: Kouba (H: gut/K: Sehr gut).- Halbturn, 250. Halbturn: Leon Summer; Bastian Talos, Paldan, Hamm, Bauer; Zinkl; Uljaky, Takacs, Hoffmann, Schneider; Marko (54. Wagersreiter). Kittsee: Schiszler; Dietmann, Machovec, Tarek (60. Wernecker), Pail; Drobela, Bombicz (80. Oswald), Banovic, Fuska (85. Wisak); Atik, Sombat.

WALLERN – UFC PAMA 1:3. „Die Gäste haben verdient gewonnen, waren besser – so ehrlich muss man sein“, meinte Sportfunktionär Michael Thuller nach der Niederlage. Im ersten Durchgang war auf beiden Seiten wenig los. Wallerns Dominik Janisch köpfelte daneben, Pama-Kicker Eric Micovcak versuchte es aus der Distanz, Angreifer Christoph „Totti“ Werdenich mühte sich ab – beide kreierten lediglich Halbchancen. Bald nach dem Seitenwechsel gingen die UFCler in Führung – Werdenich hatte sich gut durchgetankt. Fast im Gegensatz der Ausgleich: Walter Engelbert chippte den Ball über die Abwehr, Pama-Keeper Martin Hajtmanek zögerte und Patrick Mayer gelang der Ausgleich. Mit dem Eintausch von Imre Lekso erhöhten die Gäste die offensive Schlagzahl. Lesko stangelte mustergültig, Micovcak war zur Stelle. Für die „Erlösung“ sorgte abermals Micovcak, sein Weitschuss wurde zudem noch leicht abgefälscht.

USC WALLERN – UFC PAMA 1:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (47.) Christoph Werdenich, 1:1 (50.) Mayer, 1:2 (66.) Micovcak, 1:3 (86.) Micovcak. Reserve: Nichtantreten. SR: Orman (W: gut/P: gut).- Wallern, 300. Wallern: Schwarz; Steiner, Haider (73. Pichler), Morhac, Thell; Engelbert; Janisch, Theiler (73. Perlinger); Kusalik; Mayer, Jass (79. Kampf). UFC Pama: Hajtmanek; Markus Fabsich (88. Svancarek), Benedikt Förster, Szegner, Raffael Förster; Stulajter, Gallus; Macho, Micovcak (92. Bogar), Homola (54. Lesko); Christoph Werdenich.

DEUTSCH JAHRNDORF – GATTENDORF 1:0. Die ASVler hatten die Gattendorfer, die aufrgund des Ausfalls von vier Stammspielern unbedingt die Null halten wollen, gut im Griff. Nur in der gegnerischen Box blieb man ideen- und planlos, spielerische Lösungen waren – trotz Feldüberlegenheit – Mangelware. Die wohl beste und einzige Chance im ersten Durchgang hatte Samuel Bojnak, mutterseelenalleine schaffte er es aber aus fünf Metern nicht, den Ball im Kasten unterzubringen. Nach der Pause dasselbe Bild – Deutsch Jahrndorf spielte eher in die Breite als in die Tiefe, die Gäste spekulierten auf Entlastungsangriffe, die aber kaum für Gefahr sorgten. Dennoch fiel ein Tor – nach einer Freistoßflanke traf Juray Tomasek den Ball in Kung-Fu-Manier mit dem Außenrist, Gattendorf-Tormann Lukas Stifter-Bader fischte den Ball – auf oder hinter der Linie – raus, verletzte sich dabei noch an der Schulter.

SV DEUTSCH JAHRNDORF – SC GATTENDORF 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (87.) Tomasek. Gelb-Rote Karte: Bojnak (45., Unsportlichkeit). Reserve: 3:2 (Schopf, Slezak, Holzbauer; Manuel Lengyel, Redl). SR: Veselcic (D.J: Durchschnitt/G: schwach).- Birkenwiese, 200. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Trunner, Ömer Akbiyik (73. Irfan Akbiyik); Lang, Matusica; Ducar, Glock (60. Tomasek), Majcher; Bodo (75. Schopf), Bojnak. Gattendorf: Stifter-Bader (90. Gaszner); Krankl, Palo, Schulcz, Bartolich; Paradeisz, Kammlander; Rossbach, Chovanko, Schalling (64. Redl); Palensky (75. Heindl).

PAMHAGEN – STEINBRUNN 4:0. „Die ersten 20 Minuten haben wir nicht viele Meter gehabt“, zollte UFC-Trainer Hans Thüringer dem Gegner Respekt. „Das war bislang der stärkste Gegner.“ Deren Trainer Mario Töltl musste von der Bank aus mit ansehen wie Thierry Ahissan und Csongor Harangozo die besten Chancen vernebelten. Nach einem Flankenball war Oliver Thüringer per Kopf zur Stelle, der Ball zappelte hinter dem verdutzten ASV-Keeper Lukas Mock im Netz. Steinbrunn reagierte frech, doch Daniel Lehrner und Robert Wallentits vergaben ihre Möglichkeiten. Nach der Pause entschied ein Doppelpack die Partie – Christoph Koppi wurde lasch attackiert und setzte sich erfolgreich durch. Dann zeigte Manuel Schopf, was er technisch drauf hat, das 3:0 fällt in die Kategorie „Slapstick-Treffer“. Töltl sprach von einem „rabenschwarzen Tag“, spätestens in dem Moment, als Csongor Harangozo per Rückpass ein Eigentor unterlaufen war, hatte er damit vollkommen Recht.

UFC PAMHAGEN – ASV STEINBRUNN 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (22.) Oliver Thüringer, 2:0 (51.) Koppi, 3:0 (55.) Schopf, 4:0 (95., Eigentor) Csongor Harangozo. Reserve: 3:6 (Böhm 2, Rafael Leyrer; Milalkovits 4, Löwy, Eigentor). SR: Özdemir (P: gut/S: gut).- Pamhagen, 160. Pamhagen: Hrdlicka; Wolfgang Leyrer, Pirka, Alexander Andert; Munzenrieder (73. Stefan Andert), Orzagh, Szalai, Oliver Thüringer; Fleischhacker, Schopf (87. Nico Leyrer), Koppi (82. Kandelsdorfer). Steinbrunn: Mock; Mezgolits (46. Dörflinger), Belcar, Lemut; Bence Harangozo, Schöttel; Wallentits, Lehrner (73. Rauhofer), Csongor Harangozo; Hegedüs, Ahissan.

SK PAMA – WINDEN 3:3. Die Heimischen starteten mit zwei Hundertern. Ein Czibula-Kopfballaufsetzer knallte an die Latte, dann schoss Marcel Szikonya drüber. Juraj Czibula hatte genug gesehen, seine Soloaktion bedeutete die Führung. Winden benötigte Zeit, um sich auf das Spiel mit hohen Bällen einzustellen. Der Ausgleich war kurios – nach einem Freistoß wollte Nico Pingitzer eigentlich zur Mitte flanken, doch der Ball senkte sich in Form einer Bogenlaterne ins Netz. In der zweiten Halbzeit wurde viel geboten. Winden ging durch Ibrahim Kamasik sehenswert in Führung und sorgte knapp vor Schluss durch eine Einzelaktion für den vermeintlichen Sieg. Doch der SK Pama packte die nächste Brechstange aus – Szikonya rettete seiner Mannschaft mit zwei Treffern in den letzten Minuten einen Punkt.

SK PAMA – FC WINDEN 3:3 (1:1).- Torfolge: 1:0 (20.) Czibula, 1:1 (32.) Pingitzer, 1:2 (48.) Kamasik, 1:3 (85.) Kamasik, 2:3 (86.) Szikonya, 3:3 (92.) Szikonya. Reserve: 2:0 (Michael Hafner, Horvath). SR: Maxharri (P: Durchschnitt/W: Durchschnitt).- SK-Platz, 120. SK Pama: Rupp; Roth, Pototschnig (25. Moritz Gundel), Miroslav Pipiska, Bencsik; Hafner, Simoncic; Da Silva, Schönthaler (50. Nosko), Czibula; Szikonya. Winden: Ostojic; Kientzl (60. Luscik), Kroyer (60. Schock), Speckl, Pfeiffer; Savoric, Bauer, Haider; Pingitzer, Kamasik, Lorenschitz.

TADTEN – ILLMITZ 1:2. Bittere Heimniederlage für das ambitionierte Schlusslicht. Dabei war man gut drauf und gut im Spiel – Nach einem Regner-Freistoß legte Samuel Hegyi für Rastislav Kruzliak auf – 1:0. Die Führung hielt nicht lange – Wolfgang Gmoser war auf links durch, stangelte in Richtung Thomas Zwickl und Unglücksrabe Maximilian Pelzmann bugsierte den Ball ins eigene Tor. Dann war es wieder Gmoser, der auf und davon war, diesmal verwertete Zwickl sein Zuspiel. Mit je einem Mann weniger (Aleksandar Stanojicic sah Gelb-Rot, Filip Kutaj glatt Rot) entwickelte sich nach dem Seitenwechsel eine offene Partie. Mit Armin Burian übte Tadten noch mehr Druck aus, doch Torwart Patrick Kamper war stets am Posten. Illmitz lauerte auf Konter, traf einmal die Latte.

UFC TADTEN – FC ILLMITZ 1:2 (1:2).- Torfolge: 1:0 (12.) Kruzliak, 1:1 (16., Eigentor) Maximilian Pelzmann, 1:2 (21.) Thomas Zwickl. Rote Karte: Kutaj (40., Torraub). Gelb-Rote Karte: Stanojcic (32., Foul). Reserve: 1:5 (Bergmayer; Michael Zwickl, Lang, Klauser, Weinhandl, Tschida). SR: Gregorits (T: gut/I: gut).- Tadten, 300. Tadten: Klekner; Nolz (77. Chavkarovski), Steinhofer, Hegyi, Maximilian Pelzmann (58. Burian); Kruzliak, Regner, Pavic, Wendelin; Sack (71. Michael Pelzmann), Stanojcic. Illmitz: Kamper; Fleischhacker, Kutaj, Hanzel, Zinkl; Baumholzer, Wegleitner; Salzl, Erwin Gartner (78. Maximilian Gartner), Gmoser; Thomas Zwickl (89. Michael Zwickl).

WIMPASSING – MÖNCHHOF 2:1. Kampf und Krampf auf beiden Seiten prägten das Spielgeschehen. Beide Teams wussten exakt, was in diesem Sechs-Punkte-Schlager am Spiel stand. Wimpassing hatte – so lange bei Sebastian Mayerhofer und Radovan Mitrovic die Kräfte mitmachten – mehr vom Spiel. Mitrovic dribbelte sich im Strafraum sehenswert durch – sein Abschluss war aber eher eine missratene Flanke als ein Torschuss. Für Jubel sorgte Filip Masulovic, der von links mit dem rechten Fuß draufhielt und den Ball im langen Eck versenkte. Mönchhof blieb offensiv harmlos. „Wie in einem Freundschaftsspiel“, meinte Betreuer Sebastian Iacovino-Protiwa. Nach der Pause gelang dennoch der Ausgleich. Tibor Szilvasi foulte Albert Mueme, Ladislav Pecko traf vom Elfmeterpunkt. Das Goldtor gelang abermals Masulovic, der drei Gegner ausspielte und per Innenstange traf.

SV WIMPASSING – FC MÖNCHHOF 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (31.) Masulovic, 1:1 (61., Elfmeter) Pecko, 2:1 (76.) Masulovic. Reserve: 0:4 (Michael Karner 2, Sack, Wagner). SR: Faruk (W: gut/M: gut).- Wimpassing, 150. Wimpassing: Adogbeji; Straka, Sukala, Szivalsi, Richter; Rigbi (54. Grgic), Mayerhofer, Mitrovic, Halilovic; Vano (91. Leitgeb), Masulovic. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Koch, Vinay, Lentsch (46. Ezsöl); Elias Luisser, Philipp Karner, Enz, Pecko; Ciernik, Muema.