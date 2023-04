2. Liga Nord: Illmitz-Express nun schon auf Platz zwei

Werbung

WALLERN – ILLMITZ 2:6. „Schwache 20 Minuten im Schlafmodus“, stellte Illmitz-Coach Markus Tschida fest. Da lag sein Team schon im Rückstand, Marcel Jass hatte nach vier Minuten die Hausherren in Führung gebracht. Ein – für die Heimischen fragwürdiger – Freistoß bescherte den Ausgleich, Christian Salzl traf gekonnt. Jetzt kam die Offensive der Illmitzer so richtig auf Touren. Nach einem Stangler war Wolfgang Gmoser früher am Ball als sein Bewacher Simon Steiner, dann staubte Thomas Zwickl nach einem Salzl-Stangler und Gartner-Schuss ab. In der Wallern-Kabine wurde es laut. Doch die Predigt von Coach Günther Wally und das Versprechen seiner Kicker auf Besserung hielt nicht lange, Zwickl netzte nur zwei Minuten nach Wiederbeginn ein. Nun war alles klar, Zwickl und Salzl legten weiter nach, Patrick Mayer gelang ein zweiter Ehrentreffer.

USC WALLERN – FC ILLMITZ 2:6 (1:3).- Torfolge: 1:0 (4.) Jass, 1:1 (29.) Christian Salzl, 1:2 (34.) Gmoser, 1:3 (39.) Thomas Zwickl, 1:4 (47.) Thomas Zwickl, 1:5 (58.) Christian Salzl, 2:5 (74.) Mayer, 2:6 (92.) Thomas Zwickl. Reserve: 1:1 (Kampf; Kroiss). SR: Orhan (W: Durchschnitt/I: gut).- Wallern, 650. Wallern: Schwarz; Steiner (61. Pichler), Haider, Morhac, Wieser (46. Perlinger); Engelbert; Janisch, Theiler 884. Thell); Kusalik, Jass, Mayer. Illmitz: Kamper; Zinkl, Kutaj, Hanzel, Loos (65. Haider); Wegleitner, Baumholzer; Christian Salzl (79. Lang), Gartner, Gmoser; Thomas Zwickl.

HALBTURN – UFC PAMA 1:1. Beide Teams traten nicht in Bestbesetzung an – hüben wie drüben fehlten drei Stammkräfte. Die Heimischen hatten im ersten Durchgang die besseren Optionen – Erik Takacs scheiterte im Doppelpack. „Ein Kunststück, da nicht zu treffen“, ärgerte sich sein Trainer Peter Herglotz über die vergebene Chance am Fünfer. Erik Ujlaky scheiterte dann noch an Tormann Martin Hajtmanek. Die Gäste wachten nach der Pause so richtig auf, drückten aufs Tempo. Halbturn konnte sich bei Back-Up Leon Summer bedanken, der dreimal in brenzligen Situationen glänzend reagierte. Einen Förster-Drehschuss entschärfte er ebenso wie einen Christoph Werdenich-Köpfler sowie einen Lesko-Freistoß. Zudem traf Samuel Homola nur die Stange. Glücklich ging man in Führung, nach einem Getümmel staubte Takacs ab. Der Jubel war nur von kurzer Dauer – gleich darauf spitzelte Markus Szegner den Ball nach einer Flanke in die Maschen.

USV HALBTURN – UFC PAMA 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (83.) Takacs, 1:1 (84.) Szegner. Reserve: 2:4 (Ulram, Cölestin; Vasile 3, Svancarek). SR: Suta (H: gut/P: gut).- Halbturn, 200. Halbturn: Leon Summer; Fuchs, Gabura, Hamm, Bauer; Zinkl; Reeh (67. Knöbl), Uljaky, Takacs, Schneider; Marko. UFC Pama: Hajtmanek; Simon Werdenich, Szegner, Benedikt Förster, Fabsich (62. Thomas Werdenich); Raffael Förster, Roth (86. Bogar); Lesko, Gallus, Homola (78. Vasile); Christoph Werdenich.

MÖNCHHOF – KITTSEE 1:1. Die Null sollte stehen – diese Vorgabe gelang dem Team von Neo-Trainer Helmut Göltl nicht ganz. Im ersten Spielabschnitt blieben die großen Szenen Mangelware. Kittsee-Stürmer Jozef Sombat schoss Keeper Stefan Könnyü nach Atik-Vorarbeit genau in die Hände. Bei den Gastgebern setzte Patrick Enz nach einer Flanke den Ball neben das Tor. Nach der Pause agierten beide Mannschaften mutiger. Mönchhofs Julian Luisser scheiterte nach einem Alleingang an Tormann Manuel Schiszler. „Die beste Chance“, stellte Coach Göltl fest. Für Diskussionen sorgte der Führungstreffer. Schiszler konnte einen Freistoß von Ladislav Pecko aus 25 Metern erst im Nachfassen festhalten, Schiedsrichter Yüksel Akar hatte den Ball hinter der Linie gesehen. Als die Heimischen schon mit drei Punkten rechneten gelang noch der Ausgleich. Juray Fuska – bekannt für seine weiten Einwürfe – düpierte die Abwehr, wo Thomas Bastian am schnellsten schaltete und aus kurzer Distanz traf.

FC MÖNCHHOF – SC KITTSEE 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (83.) Ciernik, 1:1 (86.) Bastian. Reserve: abgesagt. SR: Akar (M: Sehr gut/K: gut).- Beton4You-Arena, 100. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Koch, Elias Luisser; Julian Luisser, Gollowitzer; Philipp Karner, Ciernik (61. Muema), Pecko; Enz (91. Ezsöl). Kittsee: Schiszler; Dietmann (46. Oswald), Machovec, Banovic, Pail; Wernecker, Drobela (75. Bastian); Atik; Fuska, Bombicz, Sombat.

PAMHAGEN – DEUTSCH JAHRNDORF 1:1. Alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen wurde den Fans auf schwierigem und holprigem Terrain präsentiert. Die Hausherren kämpften tapfer, die Gäste taten sich schwer, eine spielerische Note zu hinterlassen. Pamhagen kreierte Halbchancen, Stefan Andert und Christoph Koppi vergaben. Auf der anderen Seite scheiterte Juraj Tomasek an Torwart Lubomir Hrdlicka. Hitzig wurde es nach dem Seitenwechsel: nach einem Freistoß wurde Reinhard Trunner gelegt, den Elfmeter verwandelte Patrik Majcher zur ASV-Führung. „Zwei klare Fehlentscheidungen“, wetterte UFC-Trainer Hans Thüringer. Ganz anders sah das sein Gegenüber, Rene Hoffmann: „Ein klarer Penalty.“ Die Heimischen lösten die Vierer-Abwehrkette auf, warfen alles nach vorne. David Fleischhacker düpierte seinen Bewacher und traf mit links ins kurze Eck zum 1:1.

UFC PAMHAGEN – ASV DEUTSCH JAHRNDORF 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (58.) Majcher, 1:1 (90.) Fleischhacker). Gelb-Rote Karte: Alexander Andert (55., Foul). Reserve: 4:4 (Reeh 2, Rafael Leyrer 2; Irfan Akbiyik 2, Losonci, Schopf). SR: Karadag (P: schwach/D.J: Durchschnitt).- Pamhagen, 180. Pamhagen: Hrdlicka; Molnar (74. Munzenrieder), Pirka, Wolfgang Leyrer, Alexander Andert; Stefan Andert (86. Fabian Thüringer), Orzagh, Oliver Thüringer (46. Szalai); Fleischhacker, Sabler (65. Schopf), Koppi. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Trunner, Ömer Akbiyik, Ducar; Lang, Matusica; Majcher (78. Weninger), Glock, Tomasek; Bodo.

WIMPASSING – WINDEN 2:2. Die Hausherren starteten ambitioniert und mit der nötigen Portion an Laufbereitschaft und Aggressivität in den Zweikämpfen. Nach einem Rigbi-Pass gelang Daniel Masulovic die Führung. Danach vergab Dusan Vano einen Elfmeter, er scheiterte an Windens Tormann Lukas Kolba. Nach einem Handspiel gab es wieder Penalty, diesmal übernahm Masulovic die Verantwortung und traf zum 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stieg Jonas Lorenschitz am höchsten, köpfte ein. „Anstatt 3:0 stand es nur 2:1“, grollte Wimpassings Trainer Gigi Ileana, der mit ansehen musste, wie Lorenschitz bald nach Wiederbeginn der Ausgleich gelang. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Match immer zerfahrener, Masulovic wurde zweimal per Freistoß gefährlich. Winden lauerte auf Konter, doch keiner der Angriffe brachte was ein.

SV WIMPASSING – FC WINDEN 2:2 (2:1).- Torfolge: 1:0 (5.) Masulovic, 2:0 (33., Elfmeter) Masulovic, 2:1 (45.+1) Lorenschitz, 2:2 (48.) Lorenschitz. Reserve: Nichtantreten. SR: Özdemir (W: Durchschnitt/W: gut).- Wimpassing, 120. Wimpassing: Adogbeji; Rigbi (75. Bauer), Sukala, Szilvasi, Simsek; Erben; Mitrovic (63. Leitgeb), Mayerhofer, Richter; Vano, Masulovic. Winden: Kolba; Kientzl, Kroyer (54. Pingitzer), Balazi, Speckl; Bauer, Schock, Savoric; Lucsik, Kamasik, Lorenschitz.

TADTEN – GATTENDORF 2:0. Drei Möglichkeiten vorgefunden, zwei Tore gemacht – so effizient agierte Tadten. Die Gäste hingegen scheiterten am eigenen Unvermögen, Ladislav Nagy und Lubomir Chovanko sowie Simon Kammlander ließen gute Möglichkeiten aus. Nach einer Viertelstunde eroberte Thomas Regner den Ball und schickte Armin Burian auf die Reise. Dieser ließ noch einen Verteidiger aussteigen und jagte den Ball in die Maschen. Nach der Pause ein ähnliches Bild: Gattendorf mühte sich redlich ab, Tadten lauerte auf seine Chance. Diese kam auch – Maximilian Wendelin tankte sich über links durch, seinen Querpass musste Mario Sack nur mehr einschieben. „Der Ball ist regelecht reingehoppelt, da war auch etwas Glück dabei“, gab UFC-Coach Rainer Weiß nach dem Schlusspfiff zu.

UFC TADTEN – SC GATTENDORF 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Burian, 2:0 (70.) Sack. Reserve: 1:6 (Lendway; Redl 2, Heindl, Sommer, Bartolich, Limbeck). SR: Tosun (T: Sehr gut/G: gut).- Tadten, 180. Tadten: Klekner; Nolz, Hegyi, Steinhofer, Maximilian Pelzmann; Pavic, Regner; Michael Pelzmann, Wendelin (86. Chavkaroski); Sack (82. Beck), Burian (92. Goldenits). Gattendorf: Stifter-Bader; Krankl, Palo, Schulcz, Lengyel; Kucera, Kammlander (73. Palensky); Paradeisz (80. Bartolich), Nagy (83. Heindl), Schalling; Chovanko.

SK PAMA – STEINBRUNN 0:1. Im ersten Durchgang zogen die Gäste „ihr Spiel“ durch, ließen sich vom Hauruck-Fußball der Heimischen nicht beirren. Nach einem gelungenen Ballgewinn – mitten in der SK-Offensive – brachte Marco Senger den Ball hoch in den Strafraum, Kevin Varga setzte sich zuerst per Pressball, dann mit einer Finte durch und traf mit einem satten Schuss in die Kreuzecke. Wenig später hätte Patrick Schöttel nachlegen müssen, verzog aber. Die Hausherren kamen auf, David Bencsik schoss drüber, Juraj Czibula an die Stange. Knapp vor dem Pausenpfiff wurde ASV-Stürmer Thierry Ahissan gelegt, Csongor Harangozo schoss den Elfmeter aber viel zu schwach. „Ein Fressen für den Tormann“, schüttelte Steinbrunns Trainer Mario Töltl den Kopf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pama den Druck. Gäste-Keeper Lukas Mock stand dreimal im Mittelpunkt des Geschehens – er wehrte zwei Kopfbälle (Miroslav Pipiska und Edison da Silva) ab und entschärfte einen Bencsik-Kracher. „Wir wollten den Sieg unbedingt nach Hause bringen“, so Töltl.

SK PAMA – ASV STEINBRUNN 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (11.) Varga. Reserve: 2:4 (Eigentor, Theo Gundel; Milalkovits 3, Löwy). SR: Orman (P: Durchschnitt/S: Durchschnitt).- SK-Platz, 203. SK Pama: Rupp; Sebastian Roth (72. Moritz Gundel), Pototschnig, Hafner, Ondrej Pipiska, Bencsik; Teuschitz (46. Nosko), Miroslav Pipiska, Simoncic; Czibula, Da Silva. Steinbrunn: Mock; Mezgolits (64. Hegedüs), Belcar, Lemut, Csongor Harangozo; Wallentits, Schöttel, Bence Harangozo; Senger; Varga, Ahissan (88. Rauhofer).