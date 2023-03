2. Liga Nord: Schlusslicht trumpfte ordentlich auf

Werbung

WALLERN – TADTEN 2:6. „Ein kollektives Versagen, wir waren in der ersten Halbzeit absolut indisponiert“, gab Wallern-Trainer Günther Wally zu. „Zudem war jeder Schuss der Gäste ein Treffer.“ Tadten ging motiviert, aggressiv in den Zweikämpfen sowie laufstark in das Derby, Aleksandar Stanojcic gelang nach 25 Minuten der Führungstreffer. Dann rutschte USC-Verteidiger Lukas Haider aus, der Ball sprang ihm an die Hand – Rastislav Kruzliak verwandelte den Elfmeter. Mit dem dritten Gegentreffer war den Gastgebern der Zahn gezogen, dann waren sie auch noch gebrochen. Sehenswert war Tor Nummer vier – Marek Sabo war mit einem tollen Heber erfolgreich. Zur Halbzeit appellierte Wally an die Ehre seiner Kicker, Tadtens Trainer Rainer Weiß wechselte in der zweiten Halbzeit alle auf der Bank sitzenden Wechselspieler ein. Den Wallernern gelangen zwei Ehrentreffer, Stanjocic setzte den Schlusspunkt.

USC WALLERN – UFC TADTEN 2:6 (0:5).- Torfolge: 0:1 (25.) Stanojcic, 0:2 (32., Elfmeter) Kruzliak, 0:3 (36.) Pavic, 0:4 (38.) Sabo, 0:5 (44.) Stanojcic, 1:5 (70.) Mayer, 2:5 (81.) Engelbert, 2:6 (92.) Stanojcic. Reserve: 8:0 (Sikora 3, Macher 2, Leurer, Thullner, Eigentor). SR: Wisak (W: gut/W: gut).- Wallern, 650. Wallern: Schwarz; Kampf, Haider (52. Perlinger), Morhac, Steiner; Theiler, Janisch, Kusalik; Jass, Mayer, Pichler (52. Engelbert). Tadten: Klekner; Nolz, Hegyi, Steinhofer, Maximilian Pelzmann (66. Michael Pelzmann); Kruzliak (82. Burian), Regner (52. Wendelin), Pavic, Sabo; Sack (52. Chavkaroski); Stanojcic.

HALBTURN – ILLMITZ 1:0. Chancen und Kombinationen sah man wenig, dafür eine aufopfernd kämpfende Heimmannschaft und einen Gast, der wohl vor dem Tabellenführer eine zu große Portion Respekt zeigte. Das Goldtor fiel in der ersten Halbzeit – nach einem Bauer-Lochpass schupfte Simon Marko den Ball über Tormann Patrick Kamper ins Netz. Die Hausherren machten nun hinten „dicht“, zudem reagierte Keeper Rene Summer in zwei Szenen mit tollen Reflexen. Nach der Pause lauerte Halbturn auf Konter, die eher seltenen Angriffe wurden aber nicht sauber zu Ende gespielt. Die Illmitzer hatten eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch Wolfgang Gmoser köpfelte drüber. „Wir sind im Moment eben sehr effizient“, grinste USV-Sektionsleiter Werner Hoffmann. „Unser Lauf geht eben weiter.“

USV HALBTURN – FC ILLMITZ 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (17.) Marko. Reserve: 1:2 (Reeh; Michael Zwickl 2). SR: Tekeli (H: gut/I: gut).- Halbturn, 300. Halbturn: Summer; Gabura, Talos, Paldan, Bauer; Jonas Zinkl; Ujlaky, Takac, Schneider (82. Hamm); Hoffmann (72. Fuchs), Marko. Illmitz: Kamper; Fleichhacker, Kutaj, Hanzel, Thomas Salzl (3. Thomas Zinkl); Baumholzinger, Wegleitner; Christian Salzl, Gartner, Gmoser; Thomas Zwickl.

MÖNCHHOF – UFC PAMA 3:2. Die UFCler verschliefen zunächst den Start, Philipp Karner gelang der rasche Führungstreffer. Dann wurde man wach, Christoph „Totti“ Werdenich scheiterte an Mönchhof-Keeper Stefan Könnyü. Ladislav „Laci“ legte nach, Verteidiger Vinay Vinay gelang in der Nachspielzeit das 3:0. Dieses Tor war aber alles andere als die Vorentscheidung, denn die Gäste übernahmen nach dem Seitenwechsel das Kommando. Imre Lesko nahm aus 25 Metern Maß, der Ball zappelte unhaltbar in der Kreuzecke. In der nächsten Aktion ließ Albert Muema die Chance aus, den Drei-Tore-Abstand wieder herzustellen und im Gegenzug gelang Lesko der Anschlusstreffer. In weiterer Folge vergaben Lukas Macho und Cristea Vasile die Chance auf den Ausgleich. Da Meuma und Pecko im Konter nicht konsequent genug agierten, blieb es für die Heimischen bis zum Schlusspfiff eine Zitterpartie.

FC MÖNCHHOF – UFC PAMA 3:2 (3:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Philipp Karner, 2:0 (24.) Pecko, 3:0 (45.+2) Vinay, 3:1 (66.) Lesko, 3:2 (69.) Lesko. Reserve: 5:2 (Lentsch 2, Löbl, Michael Karner, Huber). SR: Dursun (M: okay/P: schwach).- Beton4You-Arena, 180. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Koch, Elias Luisser; Philipp Karner, Julian Luisser; Pecko, Gollowitzer (86. Michael Karner), Enz (96. Kirschner); Muema (90. Lentsch). UFC Pama: Hajtmanek; Bogar, Raffael Förster, Benedikt Förster, Andreas Fabsich; Stuljater, Macho, Lesko, Micovcak; Vasile (81. Gombay), Christoph Werdenich.

PAMHAGEN – GATTENDORF 2:1. Die Hausherren starteten flott und agil, Roman Sabler gelang per Freistoß der Führungstreffer. David Fleischhacker, Manuel Schopf oder Oliver Thüringer häten nachlegen können. Doch nach rund der Start-Offensive verflachte der UFC-Elan zusehends, die Gäste kamen auf und auch zu Chancen: Christopher Palensky tauchte alleine vor Tormann Lubomir Hrdlicka auf, sein Schussversuch wurde aber nur ein harmloser „Roller“. Dann köpfelte Dominik Krankl drüber. Der Ausgleich fiel noch vor der Pause, Lubomir Chovanko staubte nach einem Eckball erfolgreich ab. In der zweiten Halbzeit scheiterte Chovanko zweimal am UFC-Tormann, ebenso der eingewechselte Nico Braunschmidt. Diesmal hatte Pamhagen das Glück auf seiner Seite – nach einem Eckball reagierte Sabler am schnellsten und traf zum vielumjubelten 2:1 ins Netz. „Ein Schritt nach vorne – nicht mehr, nicht weniger“, so UFC-Trainer Hans Thüringer.

UFC PAMHAGEN – SC GATTENDORF 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (8.) Sabler, 1:1 (39.) Chovanko, 2:1 (82.) Sabler. Reserve: 3:2 (Rafael Leyrer 2, Böhm; Kreminger 2). SR: Kaiser (P: gut/G: schwach).- Pamhagen, 160. Pamhagen: Hrdlicka; Stefan Andert, Pirka, Alexander Andert, Molnar (55. Munzenrieder); Schopf, Orzagh, Szalai; Fleischhacker, Sabler, Oliver Thüringer (90. Fischer). Gattendorf: Stifter-Bader; Krankl, Palo, Schulcz, Lengyel; Kucera, Paradeisz; Palensky (66. Braunschmidt), Kammlander, Schalling; Chovanko.

SK PAMA – DEUTSCH JAHRNDORF 0:1. Viele Zuseher waren noch nicht einmal auf ihren Plätzen oder hatten das erste Bier bestellt, als der Ball zum ersten (und einzigen Mal an diesem Tag) in den Maschen lag. Die Hausherren hatten zwar den Anstoß, spielten die Kugel zurück. Juraj Tomasek „übernaserte“ die Situation, „spritzte“ in den Ball, per Presser und über Tormann Leon Englert hinweg landete die Kugel im Tor. „Eine sehr dumme Aktion“, wetterte SK-Trainer Robert Rainalter, während sein Gegenüber auf der ASV-Betreuerbank, Rene Hoffmann, von einem „Zufallsprodukt“ sprach. Danach entwickelte sich eine zerfahrene Partie, die Hausherren hatten durch Juray Czibula die beste Chance zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel scheiterten David Bencik und Edison Da Silva, da rettete Jahrndorfs Verteidiger Reinhard Trunner auf der Linie. In der Schlussminute hätte Kevin Glock für die Gäste alles klar machen müssen, doch alleinstehend vor Englert schoss er daneben.

SK PAMA – ASV DEUTSCH JAHRNDORF 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (1.) Tomasek. Reserve: 1:0 (Roth). SR: Naci (P: Durchschnitt/D.J: schwach).- SK-Platz, 110. SK Pama: Englert; Miroslav Pipiska, Pototschnig, Ondrej Pipiska, Bencsik; Hafner, Pejic (46. Schönthaler), Simoncic; Da Silva; Czibula, Szikonya. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Ömer Akbiyik, Trunner, Irfan Akbiyik; Glock, Matusica; Ducar, Majcher, Tomasek; Bodo (95. Weninger).

KITTSEE – WINDEN 2:0. Die Gäste waren vom Start weg das bessere Team, was fehlte, waren eben die Tore. Ibrahim Kamasik scheiterte in der Anfangsphase gleich zweimal an Kittsee-Torwart Manuel Schiszler, der Schuss von Sascha Savoric klatschte an die Latte und sprang wieder ins Spielfeld. Die Heimischen benötigten mehr als eine halbe Stunde, um gefährlich zu werden: Juraj Fuska prüfte die Fangkünste von Roman Ostojic. Das Auslassen von Chancen rächt sich oft mit Gegentreffern – so geschah es auch knapp vor dem Pausenpfiff. Adam Bombicz setzte sich durch, Jozef Sombat war per Kopf erfolgreich. Im zweiten Durchgang drängte Winden auf den Ausgleich. Eine Haider-Flanke köpfte Kamasik drüber, dann konnte der Angreifer im letzten Moment von Jaroslav Machovec gestoppt werden. Savoric versuchte es aus der Distanz – knapp vorbei. In der Nachspielzeit trat Machovec einen Freistoß, Sombat lenkte den Schuss unhaltbar für Ostoijic ab.

SC KITTSEE – FC WINDEN 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40.) Sombat, 2:0 (92.) Sombat. Reserve: 1:0 (Prohaska). SR: Durdu (K: Sehr gut/W: gut).- Kittsee, 100. Kittsee: Schiszler; Dietmann, Machovec, Banovic, Pail; Wernecker (83. Soltani), Bastian (75. Oswald); Atik, Fuska, Bombicz; Sombat (93. Belko). Winden: Ostojic; Speckl, Kroyer (82. Kientzl), Balazi, Pfeiffer; Savoric, Bauer (71. Schock), Haider; Lucsik, Kamasik, Lorenschitz (67. Pingitzer).

WIMPASSING – STEINBRUNN 2:1. Die Gastgeber agierten mit einem sogenannten „Zweier-Pressing“, kauften den Steinbrunnern vom Start weg die „Schneid“ ab. Daniel Masulovic und Stefan Mayerhofer hatten gute Chancen, Radoslav Mitrovic trat einen Freistoß an die Stange. Nach einer guten Kombination über die rechte Seite und einem scharfen Pass in die Mitte gelang Masulovic die Führung. In Halbzeit zwei vergab Bence Harangozo die Chance auf den Ausgleich. Dann legte Wimpassing nach. Eine weite Flanke, die eigentlich für Ilhan Halilovic gedacht war, bugsierte Unglücksrabe Elias Mezgolits ins eigene Tor. Die Steinbrunner gaben nicht auf, David Lehrner wagte einen Weitschuss, den Abpraller verwertete Robert Wallentits zum Anschlusstreffer. Aufregung gab es danach: Lehrner brachte einen indirekten Freistoß vors Tor, der aufgerückte Patrick Schöttel bugsierte das Spielgerät mit der Schulter ins Tor. Schiedsrichter Robert Gruber hatte diesen Ballkontakt nicht gesehen, der vermeintliche Ausgleich zählte nicht.

SV WIMPASSING – ASV STEINBRUNN 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (41.) Masulovic, 2:0 (70., Eigentor) Mezgolits, 2:1 (76.) Wallentits. Reserve: 0:9 (Milalkovits 6, Dörflinger, Mitterer, Conkur). SR: Gruber (W: gut/S: schwach).- Wimpassing, 200. Wimpassing: Adogbeji; Rigbi, Sukala, Richter, Simsek; Mayerhofer, Erben (73. Ndukwu); Mitrovic, Masulovic, Halilovic (92. Leitgeb); Vano. Steinbrunn: Mock; Mezgolits, Belcar, Schöttel; Lemut (67. Lehrner), Senger;Wallentits, Bence Harangozo, Csongor Harangozo; Varga, Ahissan.