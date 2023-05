2. Liga Nord: Später Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

SK PAMA – MÖNCHHOF 3:2. Zwei von Grund auf verschiedene Halbzeiten. In den ersten 10 Minuten kamen die Gastgeber noch zu zwei Halbchancen, aber dann übernahmen die Mönchhofer mit einem disziplinierten 4-4-2-System das Kommando. Ladislav Pecko wurde ideal freigespielt und netzte ein. Dann startete Julian Gollwoitzer durch, nahm aus 25 Metern Maß und traf in die Kreuzecke. Nach der Pause zeigten die Hausherren Herz und Leidenschaft. Nach einer Czibula-Flanke köpfte Marko Simoncic ein. Nun ging ein Ruck durch die Mannschaft von Neo-Trainer Charly Prügger, rollende Angriffe prägten das Geschehen. Die Gefährlichkeit bei Standards wurde spät, aber doch belohnt. Eine Bencsik-Flanke verwertete Miroslav Pipiska zum Ausgleich. In der Nachspielzeit bugsierte dann Marcel Szikonya einen Freistoß mit der Brust über die Linie. „Wir hatten dann die zweite Luft“, meinte Prügger erleichtert. „Ein Genickschlag“, so Mönchhofs Trainer Helmut Göltl.

SK PAMA – FC MÖNCHHOF 3:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (29.) Pecko, 0:2 (32.) Gollowitzer, 1:2 (63.) Simoncic, 2:2 (87.) Miroslav Pipiska, 3:2 (94.) Szikonya. Gelb-Rote Karte: Muema (83., Unsportlichkeit). Reserve: 2:0 (Theo Gundel, Michael Hafner). SR: Tosun (P: Sehr gut/M: Durchschnitt).- SK-Platz, 230. SK Pama: Rupp; Ondrej Pipiska, Pototschnig, Miroslav Pipiska, Bencsik; Christian Hafner, Simoncic; Ruppitsch (46. Da Silva), Nosko (75. Schönthaler), Czibula; Szikonya. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Koch, Lentsch; Julian Luisser, Gollowitzer; Pecko (48. Ezsöl, 64. Kirschner), Ciernik; Enz, Muema.

TADTEN – UFC PAMA 1:1. Die Hausherren hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten, doch sowohl Rastislav Kruzliak als auch Aleksandra Stanojcic hatten ihre Schussstiefel wohl nicht fest genug geschnürt. Nach der Pause gelang Stanojcic per Kopf rasch die Führung. „Wir vergaßen, dem Gegner den Todesstoß zu verpassen“, schüttelte Tadten-Trainer Rainer Weiß den Kopf, da seine Mannen mehrere Top-Chancen vergaben. Wie aus heiterem Himmel fiel der Ausgleich. Durch eine gelungene UFC-Aktion wurde Lukas Macho freigespielt. Dessen Stangler bugsierte Samuel Hegyi unglücklich über seinen Tormann Adam Klekner ins Netz. Die Heimischen ließen sich nicht hängen, wollten den Siegestreffer erzwingen. Dimche Chavkarovski und Armin Burian vergaben jedoch in den Schlussminuten.

UFC TADTEN – UFC PAMA 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (48.) Stanojcic, 1:1 (86., Eigentor) Hegyi. Reserve: 5:2 (Lendway 2, Vogel, Tschanek, Reinhart; Johann Werdenich, Guttmann). SR: Veselcic (T: Sehr gut/P: durchschnitt).- Tadten, 250. Tadten: Klekner; Chavkarovski, Hegyi, Nolz, Maximilian Pelzmann; Michael Pelzmann(69. Burian), Pavic, Regner, Kruzliak; Sack (84. Steinhofer), Stanojcic. UFC Pama: Hajtmanek; Markus Fabsich, Benedikt Förster, Raffael Förster, Roth (72. Svancarek); Stulajter, Gallus; Homola, Macho, Thomas Werdenich (72. Vasile); Christoph Werdenich.

DEUTSCH JAHRNDORF – STEINBRUNN 1:1. In einer flotten Partie hatten die Hausherren zunächst keine Strafraumszenen, die Gäste deren aber vier: Dominik Löwy zweimal sowie Thiery Ahissan und Marco Senger agierten im Abschluss glücklos. „Belohnt euch doch“, sagte Steinbrunns Coach Mario Töltl in der Halbzeit zu seinen Kickern. Die nahmen die Ansage erstmal ernst. Löwy eroberte den Ball, über Bence Harangozo und Senger kam der Ball zu Ahissan, den er ins leere Tor rollte. Der Torschütze hätte den Sack zumachen können, scheitere aber an Tormann Michael Unger. Das sollte sich rächen, denn nach einem Eckball sprintete David Bodo in die Schnittstelle an der kurzen Ecke und köpfte zum Ausgleich ein.

ASV DEUTSCH JAHRNDORF – ASV STEINBRUNN 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (50.) Ahissan, 1:1 (73.) Bodo. Reserve: 4:3 (Bojnak 2, Schneider, Pavlovic; Milalkovits 2, Radislovitsch). SR: Tatzber (D.J: gut/S: gut).- Birkenwiese, 150. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster (55. Bojnak), Irfan Akbiyik, Ömer Akbiyik, Ducar; Lang, Matusica; Majcher (63. Slezak), Glock, Tomasek; Bodo. Steinbrunn: Mock; Dörflinger, Belcar, Lemut; Bence Harangozo, Hegedüs; Wallentits, Senger, Csongor Harangozo; Löwy, Ahissan.

PAMHAGEN – WINDEN 1:3. Beide Teams zeigten, was sie spielerisch drauf haben – munteren Kombinationsfußball war die logische Folge. Winden lag bald in Führung – Jonas Lorenschitz drang in den Strafraum, sein Ball zappelte hoch in der kurzen, linken Ecke. Die Heimischen spielten munter weiter, vergaben aber durch David Fleischhacker und Manuel Schopf gute Chancen. Nach dem Seitenwechsel vergab Fleischhacker zunächst einen Elfmeter. Mit der nötigen Wut im Bauch zog er dann ab, sein satter Kracher bedeutete den Ausgleich. Pamhagens Youngsters machten auf sich aufmerksam: Niklas Molnar traf die Latte, Jannis Reeh hatte zwei gute Möglichkeiten. Dass die Gäste als Sieger vom Platz gehen durften, hatten sie zwei Toren von Stefan Haider zu verdanken. Zuerst war er nach einem Doppelpass mit Ibrahim Kamasik erfolgreich. Einen Freistoß schoss er zunächst in die Mauer, den Abpraller nahm er direkt. „Sensationelle Schusstechnik“, lobte sein Trainer, Christian Bauer.

UFC PAMHAGEN – FC WINDEN 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Lorenschitz, 1:1 (55.) Fleischhacker, 1:2 (75.) Haider, 1:3 (93.) Haider. Reserve: Nichtantreten. SR: Ceri (P: gut/W: gut).- Pamhagen, 150. Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Pirka, Alexander Andert, Jan Leyrer (58. Reeh); Stefan Andert (78. Sabler), Orzagh, Szalai; Molnar (71. Rafael Leyrer), Fleischhacker, Schopf. Winden: Kolba; Manuel Kientzl, Balazi, Kroyer, Pfeiffer (65. Lucsik); Savoric, Bauer (87. Fabian Kientzl), Haider; Pingitzer (65. Schock), Kamasik, Lorenschitz (91. Yesilöz).

HALBTURN – WIMPASSING 2:1. „Wir haben heute die Brutalität des Fußballs erlebt“, meinte Wimpassings Interimstrainer Ricardo Sekulovic nach dem Schlusspfiff. Obwohl personell geschwächt, hielt man – auf Konter lauernd – lange mit. Schon nach wenigen Minuten lag man vorne, Filip Masulovic hatte getroffen. Der Tabellenführer bäumte sich langsam auf, Erik Ujlaky gab den ersten Warnschuss ab, Julian Hamm vergab per Kopf. Die Gäste sahen dann ein reguläres Tor von Dusan Vano, es wurde wegen Abseits nicht gegeben. Knapp vor dem Pausenpfiff die Erlösung – Marco Hoffmann netzte ein. Dann drängte Halbturn auf den Siegestreffer, doch Bastian Talos und abermals Ujlaky vergaben. In der Nachspielzeit war es dann so weit: Ujlakys Flanke legte Hoffmann per Kopf ab, Jonas Zinkl zog mutig ab – der Ball war drinnen.

USV HALBTURN – SV WIMPASSING 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Masulovic, 1:1 (44.) Hoffmann, 2:1 (94.) Zinkl. Reserve: 3:1 (Wimmer, Cölestin, Eigentor; Weber). SR: Fercher (H: gut/W: gut).- Halbturn, 150. Halbturn: Leon Summer; Bastian Talos, Gabura, Hamm, Bauer; Zinkl; Fuchs (46. Reeh), Ujlaky, Baldan, Schneider; Hoffmann. Wimpassing: Adogbeji, Rigbi (50. Sehorz), Straka, Erben, Leitgeb; Mayerhofer, Grgic (75. Weber), Halilovic, Mitrovic, Vano; Masulovic.

ILLMITZ – GATTENDORF 0:0. Mit Glück und Geschick entführten die Gäste einen Punkt. „Der Ball wollte diesmal nicht aufs Tor“, schüttelte Illmitz-Coach Markus Tschida den Kopf. Ein Salzl-Freistoß sprang von der Stange wieder ins Feld, Wolfgang Gmoser hatte schon alles ausgespielt, zögerte und Maxi Braunschmidt rettete auf der Linie. Thomas Zwickl schoss drüber. Die Gattendorfer standen auch nach der Pause dicht gestaffelt und lauerten auf Konter. Einen von diesen verzog Stefan Rossbach – daneben. Der Illmitzer Druck blieb hoch, Zwickl köpfte daneben und Erwin Gartners Schuss wurde geblockt.

FC ILLMITZ – SC GATTENDORF 0:0.- Reserve: Nichtantreten. SR: Erdem (I: gut/G: Sehr gut).- Nationalparkparkstadion, 160. Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker, Kutaj (85. Niklas Fleischhacker), Hanzel, Zinkl; Baumholzer (39. Lang), Wegleitner; Salzl, Gartner, Gmoser; Zwickl. Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt (81. Lengyel), Palo, Schulcz (59. Redl), Bartolich; Paradeisz, Chovanko; Krankl, Palensky, Rossbach; Schalling.

WALLERN – KITTSEE 1:1. Es bleibt wie verhext bei den Gastgebern – ähnlich wie in der Vorwoche (damals gab es eine 0:2-Niederlage in Winden), spielte man auch am Sonntag wie aus einem Guss und auf ein Tor. In der Anfangsphase vergab Patrick Mayer zunächst einen Elfmeter, dann scheiterte Dominik Janisch per Kopf, Filip Kusalik schoss knapp drüber. Gäste-Keeper Manuel Schiszler konnte sich über fehlende Arbeit nicht beklagen, in einigen Szenen war er der Retter in höchster Not. Nach dem Seitenwechsel legten beide Teams eine 15-minütige schöpferische Pause auf, ehe die Partie wieder volle Fahrt – in Richtung Kittsee-Gehäuse – aufnahm. Abermals Kusalik und Marcel Jass im Doppelpack vergaben die besten Möglichkeiten. Dann kam es, wie es kommen muss(te) – ein Konter der Gäste, Juray Fuska nahm Maß und sorgte für die Führung. Nun folgten rollende Angriffe der Hausherren. Oliver Theiler erzielte mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung in die Kreuzecke den Ausgleich. Wenig später vergab Sebastian Pichler den Siegestreffer.

USC WALLERN – SC KITTSEE 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (67.) Fuska, 1:1 (83.) Theiler. Reserve: 3:2 (Perlinger 2, Wieser; Raithofer, Wisak). SR: Tekeli (W: gut/K: gut).- Wallern, 200. Wallern: Schwarz; Steiner, Engelbert, Morhac, Thell (74. Perlinger); Janisch, Theiler; Jass, Kusalik (82. Haider), Pichler; Mayer. Kittsee: Schiszler; Banovic, Machovec, Tarek (71, Soltani), Pail; Fuska (78. Wisak), Bombicz (71. Bastian), Oswald, Drobela; Wernecker, Atik.