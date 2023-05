2. Liga Nord: Spannender geht's wohl nicht mehr

PAMHAGEN – MÖNCHHOF 1:2. Zunächst stand ein Abtasten am Programm, beide Teams machten die Räume – Marke: taktisches Geplänkel. Mit Fortdauer erarbeiteten sich die Heimischen ein optisches Übergewicht. Mönchhof war im Konter gefährlich, Richard Ciernik traf das Außennetz. Nach einem flott abgespielten Freistoß ging es sehr schnell über drei Stationen, Oliver Thüringer netzte ein. Doch die Hausherren agierten in der Defensive schlampig, nach einem Koch-Eckball hatte man auf Elias Luisser vergessen – 1:1. Nach der Pause schlug Philipp Karner den Ball hoch zu Elias Luisser, der einem Haken sowie einem Spitzler bei seinen Gegnern zuvorkam und den Ball mit viel Effet in der Kreuzecke versenkte. „Ein Zaubertor“, lobte Trainer Helmut Göltl.

DEUTSCH JAHRNDORF – WINDEN 2:2. Beide Mannschaften begneten sich auf Augenhöhe, die ASVler kombinierten sehenswert, Winden sorgte durch Ibrahim Kamasik immer wieder für Gefahr. Die Gäste gingen durch einen abgefälschten Schuss von Manuel Kientzl in Führung. Der Ausgleich fiel bald, Juraj Tomasek nutzt einen Pass in die Tiefe aus. Noch flotter die Führung. In der nächsten Aktion war David Bodo nach einem Freistoß zur Stelle. Im zweiten Durchgang gab es Chancen hüben wie drüben, eine nutzte Maximilian Kroyer zum verdienten Ausgleich.

TADTEN – KITTSEE 1:0. In einer flotten und rassigen Partie wurden den Zusehern auch zahlreiche Strafraumaktionen präsentiert. Nach einem Sack-Freistoß köpfte Samuel Hegyi drüber. Auf der anderen Seite scheiterte Juray Fuska - ebenfalls per Kopf - an den Reflexen von Tormann Adam Klekner. Nach einer Aktion über links - Michael Pelzmann und Max Wendelin waren Vorbereiter - senkte sich der Schuss von Rastislav Kruzliag wie eine Bogenlampe ins Netz - 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kittsee den Druck, Tadten hielt mit Mut und Kampf dagegen. Patrick Pail schoss drüber, der Fallrückzieher von Jozef Sombat ging knapp daneben.

WALLERN – WIMPASSING 4:0. Die frühe Führung - Patrick Mayer zirkelte mit links den Ball unter die Latte - spielte den Gastgebern in die Karten. Die Wimpasinger spielten mit, blieben aber blass. Bei einem Freistoß von Filip Masulovic zeigte Wallern-Keeper Christoph Schwarz, dass er sich zurzeit in toller Form befindet. Nach der Pause bald die Vorentscheidung. Mayer war durch, Oliver Theiler lief mit - 2:0. Danach schwanden bei den Wimpassingern die Kräfte - Julian Kampf hätte aufspielen müssen, entschied sich aber zu einem Schuss - 3:0. Sebastian Pichler legte nach, zuvor hatte er Tormann Samuel Adogbeji die Kugel abgeluchst. „Vor dem Anpfiff standen wir noch am letzten Platz. Die Drucksituation war uns allen klar“, so Wallern-Trainer Rene Hoffmann.

SK PAMA – HALBTURN 2:2. Der Tabellenführer war vor allem im ersten Durchgang das bessere Team. Zweimal Julian Hamm Vorbereiter, zweimal scheiterte Marco Hoffmann. Nach der Pause gelang Erik Ujlaky per Weitschuss die Gästeführung. Dann vergab SK-Abwehrboss David Pototschnig einen Elfmeter - der Ball knallte an die Latte und leitete einen Konter ein, welchen Hoffmann nutzt - 0:2. Die Hausherren kamen über Kampf zurück ins Spiel: Christian Hafner legte per Kopf für Miroslav Pipiska auf - 1:2. In der Schlussphase warf man alles nach vorne. Edson da Silva schoss nach einer Nosko-Flanke drüber. Die SK-Kicker gaben weiter nicht auf: Da Silva wurde von Goalie Rene Summer gefoult. Diesmal trat Radovan Nosko zum Elfer an und erzielte den späten Ausgleich. „Wir haben den Gegner aufgeweckt“, ärgerte sich Halbturn-Coach Peter Herglotz.

STEINBRUNN – GATTENDORF 1:1. Die Gastgeber gestalteten von Beginn weg das Spiel, doch auf Strafraumhöhe war meistens Schluss mit lustig. Zweimal war Robert Wallentits gefährlich da, auch Thiery Ahissan hatte seine Möglichkeit. Die Gattendorfer sorgten durch den technisch bestens aufgelegten Ladislav Nagy für gute Szenen im Konter. „Unser großes Manko“, so ASV-Trainer Mario Töltl zur Chancenverwertung. Nach der Pause ein ähnliches Bild: Steinbrunn drückte, Gattendorf suchte sein Glück in Entlastungsangriffen. Glücklich fielen beide Treffer. Ein Gästeverteidiger rutschte aus, Gabor Hegedüs traf im zweiten Anlauf. Beim Ausgleich patzte die Steinbrunner Abwehr - samt Goalie: Libomir Chovank rollte den Ball ins verwaiste Tor. ILLMITZ – UFC PAMA 3:1. „Ein glücklicher Sieg“, meinte Illmitz-Trainer Markus Tschida. Die Gäste hielten gut mit, zwei Treffer wurden wegen Abseits nicht gegeben. Das Tor von Thomas Zwickl zählte, Clemens Wegleitner war der Vorbereiter. In der zweiten Halbzeit war dann Thomas Zwickl wieder durch, seinen Stanglpass verwertete Christian Salzl - 2:0. Pama gab nicht auf, Imre Lesko drückte nach einem Querpass den Ball über die Linie. „So viele Möglichkeiten und nichts kommt raus“, ärgerte sich UFC-Coach Michael Guttmann. Dann eroberte Michael Zwickl den Ball und schickte Bruder Thomas auf die Reise. Der Topscorer der Illmitzer erzielte sein zweites Tor an diesem Tag.

WIMPASSING – SK PAMA 5:5. Das donnerstägige Nachtragsspiel war nichts für schwache Nerven - die Heimischen lagen viermal in Führung, brachten den erwünschten Dreier nicht ins Trockene. „Ich dachte schon, ich bekomme einen Herzkasperl“, war SK-Trainer Karl Prügger nach dem Abpfiff erschöpft. Adam Straka gelang per Kopf die Führung, David Pototschnig glich per Elfmeter aus. Filip Masulovic brachte Wimpassing wieder nach vorne, Marcel Szikonya gelang Sekunden vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatten die Wimpassinger zunächst eine Top-Phase. Straka - abermals per Kopf - und Radovan Mitrovic - nach starker Mayerhofer-Balleroberung - erhöhten auf 4:2. Die Gäste steckten nicht auf, Szikonya und Radovan Nosko glichen aus. Als Mario Erben nach einem 30-Meter-Knaller von Masulovic den Abpraller verwertete, wähnten sich die Heimischen schon als Sieger. Doch die SK Pama-Mannen bewiesen ein weiteres Mal Moral - Miroslav Pipiska zog nach einem Eckball aus elf Metern ab - 5:5.

UFC Pamhagen – FC Mönchhof 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (30.) Thüringer, 1:1 (39.) Elias Luisser, 1:2 (75.) Elias Luisser. Reserve: 0:3 (Hacker, Mädl, Hauebnwallner). SR: Tekeli (P: gut/M: Durchschnitt).- Pamhagen, 350. Pamhagen: Hrdlicka; Stefan Andert, Wolfgang Leyrer, Szalai, Munzenrieder; Koppi, Thüringer, Schopf; Fleischhacker, Sabler, Molnar (67. Kandelsdorfer). Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Julian Luisser, Vinay, Elias Luisser; Koch, Philipp Karner; Göltl (52. Muema), Gollowitzer, Lentsch; Ciernik.

ASV Deutsch Jahrndorf – FC Winden 2:2 (2:1).- Torfolge: 0:1 (34.) Manuel Kientzl, 1:1 (43.) Tomasek, 2:1 (44.) Bodo, 2:2 (75.) Kroyer. Reserve: 7:1 (Slezak 3, Rechnitzer 2, Schopf, Ömer Akbiyik). SR: Maxharri (D.J: Durchschnitt/W: schwach).- Birkenwiese, 120. Deutsch Jahrndorf: Unger; Trunner, Bojnak (88. Gregor Graner), Irfan Akbiyik (61. Ömer Akbiyik); Matusica, Lang; Ducar, Glock, Tomasek; Majcher (69. Slezak), Bodo. Winden: Ostojic; Speckl, Kroyer, Balazi, Pfeiffer; Bauer, Schock; Kientzl (67. Luscik), Savoric, Lorenschitz; Kamasik.

UFC Tadten – SC Kittsee 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (26.) Kruzliak. Reserve: 1:3 (Goldenits; Soltani, Belko, Prohaska). SR: Ruffa (T: gut/K: gut).- Tadten, 120. Tadten: Klekner; Chavkarovski, Hegyi, Nolz, Michael Pelzmann (57. Steinhofer); Kruzliak, Regner, Pavic, Wendelin; Sack (85. Burian), Stanojcic. Kittsee: Schiszler; Dietmann (31. Sombat), Machovec, Banovic, Pail; Wernecker (65. Soltani), Drobela (85. Bastian), Oswald, Wisak (46. Bombicz); Fuska, Atik.

SK Pama – USV Halbturn 2:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (57.) Ujlaky, 0:2 (62.) Hoffmann, 1:2 (72.) Miroslav Pipiska, 2:2 (94., Elfmeter) Nosko. Gelb-Rote Karten: Miroslav Pipiska (89., Foul); Reeh (75., Foul). Reserve: 4:2 (Michael Hafner 2, Rovder, Roth; Fuchs, Andreas Hafner). SR: Radl (P: gut/H: gut).- SK-Platz, 222. SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig, Ondrej Pipiska, Miroslav Pipiska; Da Silva, Schönthalter (87. Roth), Christian Hafner, Bencsik, Czibula; Szikonya (56. Nosko). Halbturn: Rene Summer; Bastian Talos (86. Fuchs), Paldan, Gabura, Bauer; Schneider; Ujlaky, Hoffmann, Hamm (82. Takac), Reeh; Marko.

USC Wallern – SV Wimpassing 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (11.) Mayer, 2:0 (55.) Theiler, 3:0 (73.) Kampf, 4:0 (79.) Pichler. Reserve: 3:0 (Tschida, Thullner, Eigentor). SR: Ceri (Wa: gut/Wi: Durchschnitt).- Wallern, 220. Wallern: Schwarz; Steiner, Engelbert, Morhac, Thell; Janisch, Oliver Theiler (83. Leuer); Jass (64. Kampf), Kusalik (91. Perlinger), Pichler (91. Johannes Theiler); Mayer. Wimpassing: Adogbeji; Leitgeb, Sukala, Straka, Simsek; Halilovic (62. Rigbi), Erben, Vano, Richter (84. Karlik); Mayerhofer (57. Grgic), Masulovic.

ASV Steinbrunn – SC Gattendorf 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (68.) Hegedüs, 1:1 (80.) Chovanko. Reserve: 5:0 (Milalkovits 3, März 2). SR: Karadag (S: Durchschnitt/G: gut).- Steinbrunn, 200. Steinbrunn: Wohlfahrt; Dörflinger, Belcar, Lemut; Schöttel, Bence Harangozo; Wallentits, Senger (77. Milalkovits), Csongor Harangozo; Löwy (60. Hegedüs), Ahissan. Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt, Palo, Schulcz, Bartolich (25. Redl); Paradeisz, Chovanko; Palensky, Nagy (74. Bernthaler), Schalling; Krankl (92. Lengyel).

FC Illmitz – UFC Pama 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (22.) Thomas Zwickl, 2:0 (56.) Christian Salzl, 2:1 (65.) Lesko, 3:1 (74.) Thomas Zwickl. Reserve: Nichtantreten UFC Pama. SR: Cvrljak (I: gut/P: gut).- Nationalparkstadion, 170. Illmitz: Kamper; Fleischhacker, Lang, Hanzel, Thomas Salzl (81. Haider); Wegleitner, Zinkl; Christian Salzl (69. Maximilian Gartner), Erwin Gartner, Michael Zwickl; Thomas Zwickl (88. Weinhandl). UFC Pama: Hajtmanek; Fabsich, Raffael Förster, Szegner (58. Svancarek), Roth; Macho, Stulajter, Gallus, Vasile; Christoph Werdenich (28. Simon Werdenich), Lesko.

Nachtrag:

SV Wimpassing – SK Pama 5:5 (2:2).- Torfolge: 1:0 (18.) Straka, 1:1 (29., Elfmeter) Pototschnig, 2:1 (39.) Masulovic, 2:2 (45.) Szikonya, 3:2 (47.) Straka, 4:2 (56.) Mitrovic, 4:3 (62.) Szikonya, 4:4 (70.) Nosko, 5:4 (81.) Erben, 5:5 (93.) Miroslav Pipiska. Reserve: 0:2 (Moritz Gundel, Ochsner). SR: Özdemir (W: gut/P: gut).- Wimpassing, 120. Wimpassing: Adogbeji; Simsek, Sukala, Straka, Richter; Erben, Mayerhofer (68. Grgic); Rigbi, Masulovic, Vano; Mitrovic (90. Leitgeb). SK Pama: Rupp; Ruppitsch, Pototschnig, Bencsik, Ondrej Pipiska (65. Nosko); Christian Hafner, Simoncic; Da Silva, Miroslav Pipiska, Czibula (74. Schönthaler); Szikonya.