2. Liga Nord: Steinbrunn trotzt Leader Punkt ab

DEUTSCH JAHRNDORF – WALLERN 1:2. „Wenn man in die Partie reingeht und glaubt, bereits gewonnen zu haben – dann passiert so etwas“, übt Hausherren-Trainer Rene Hoffmann Kritik an der Einstellung seines Teams, auf jeden Fall in Halbzeit eins. Ganz anders und wie ausgewechselt im Gegensatz zur 2:6-Pleite gegen Tadten agierten die Gäste. Leidenschaft pur, aggressiv im Zweikampf und laufstark – so zeigte sich das Team von Trainer Günther Wally. Wallern ging durch einen 25 Meter-Kracher von Dominik Janisch in Führung. Patrick Mayer traf dann zunächst die Stange, war aber im Nachsetzen erfolgreich. Nach der Pause – eine deftige Ansprache durfte gefruchtet haben – übernahmen die Jahrndorfer das Kommando, Wechselspieler Daniel Schopf gelang der Anschlusstreffer. Man spielte quasi auf ein Tor, doch die beste Chance hatte erst David Bodo zum Schluss – seinen Kopfball wehrte Tormann Christoph Schwarz mit einer sensationellen Parade ab.

ASV DEUTSCH JAHRNDORF – USC WALLERN 1:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (25.) Janisch, 0:2 (36.) Mayer, 1:2 (82.) Schopf. Reserve: 0:5 (Mala 2, Macher, Thullner, Kampf). SR: Maxharri (D.J: Durchschnitt/W: schwach).- Birkenwiese, 120. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Trunner, Ömer Akbiyik (71. Schopf), Irfan Akbiyik (80. Weninger); Matusica; Ducar, Majcher, Glock (46. Bodo), Tomasek; Lang. Wallern: Schwarz; Wieser, Haider, Morhac, Steiner; Janisch, Theiler (62. Perlinger), Engelbert; Kusalik; Jass, Mayer (75. Pichler).

STEINBRUNN – HALBTURN 0:0. Nach dem Schlusspfiff freuten sich die Gäste über den erkämpften Punkt, man blieb das 28. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Goalie Rene Summer, Abwehrspieler Willi Talos und Torgarant Marko Hoffmann mussten passen, so blieb vor allem die Offensive ein laues Lüfterl. Die Steinbrunner hingegen weinten drei verlorenen Punkten nach, in vielen Phasen der Partie setzten sie sich in der Hälfte des Gegners fest. Doch entweder wurde nicht sauber zu Ende gespielt oder daneben geschossen. Wechselspieler David Lehrner brachte Schwung, vor allem bei hohen Bällen. Bei seiner ersten Ballberührung sah Lehrner den Ball nach einem Eckball hinter der Linie, doch er schoss einen eigenen Mitspieler an. Die ASVler hatten kurz vor Schluss noch Glück – Leon Reeh nahm nach einem Abpraller volley Maß, knapp vorbei.

ASV STEINBRUNN – USV HALBTURN 0:0.- Reserve: 3:0 (Yorulmaz, Mitterer, Rode). SR: Gökhan (S: Durchschmitt/H: gut).- Steinbrunn, 150. Steinbrunn: Mock; Mezgolits, Belcar, Schöttel; Wallentits, Senger; Lemut (71. Lehrner), Bence Harangozo, Csongor Harangozo; Varga, Ahissan. Halbturn: Leon Summer; Fuchs (87. Bastian Talos), Paldan, Gabura, Hamm; Bauer, Zinkl; Schneider (79. Reeh), Takacs, Ujlaky; Marko.

WINDEN - MÖNCHHOF 4:0. Bereits nach der ersten Hälfte war die Partie gelaufen. „Der Spielverlauf hat uns definitiv in die Karten gespielt mit der frühen Führung. Es war mehr als ein verdienter Sieg – auch in dieser Höhe. Wir haben keine Torchancen zugelassen. In der Verteidigung hat jeder Spieler seinen Part sehr trocken runtergespielt“, so Windens Sportlicher Leiter Markus Huszar. Stefan Haider sorgte bereits in Minute sieben für den Führungstreffer. Bis zur Pause legten noch Ibrahim Kamasik (29.) und Sascha Savoric (45.) nach. Mönchhof-Tormann Stefan Könnyü der Gäste hatte nicht seinen besten Tag. Marcel Schock krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 4:0 (70.). „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben leider keinen Zugriff bekommen. Die Tore, die wir bekommen haben waren zu einfach. Es hat die Leidenschaft gefehlt. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Wenn du dir drei Dinger selber reinhaust, ist es unmöglich zu gewinnen“, resümierte Mönchhof-Trainer Hans Peter Waba.

FC WINDEN – FC MÖNCHHOF 4:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Haider, 2:0 (29.) Kamasik, 3:0 (45.) Savoric, 4:0 (70.) Schock. Reserve: 2:4 (Gorgosolich, Hillinger; Mädl, Kirschner, Haubenwallner, Batalka). SR: Radl (W: gut/M: Durchschnitt).- Bären-Arena, 150. Winden: Ostojic; Speckl, Kroyer, Balazi, Pfeiffer; Savoric, Schock (82. Gorgosolich), Haider (71. Kientzl), Lucsik; Kamasik, Lorenschitz (58. Pingitzer). Mönchhof: Könnyü; Philipp Karner (78. Michael Karner), Vinay, Ezsöl, Julian Luisser; Gollowitzer (82. Kirschner), Lentsch (65. Wagner); Pecko, Florian Karner; Enz, Muema.

GATTENDORF - KITTSEE 1:1. Die Hausherren sind gut ins Spiel gekommen. Aus der Feldüberlegenheit resultierten zwei Top-Chancen. Einmal schoss Chovanko ans Außennetz und einmal hielt Kittsee-Keeper Schiszler richtig stark. Mit der ersten wirklichen Aktion nach vorne und entgegen dem Spielverlauf schloss Adam Bombicz nach Vorarbeit von Jozef Sombat trocken ab (44.). Gleich nach der Pause kann der SCG nach Pass von Norbert Schalling auf den eingetauschten Stefan Rossbach ausgleichen (49.). Danach folgten etliche Chancen der Gattendorfer, doch der Tormann von Kittsee erwies sich als unüberwindbar. Einmal ohne Abwehrmöglichkeit rettete die Latte nach Schuss von Peter Kucera für Kittsee. Auch die letzte Aktion auf einen Sieg hatten die Hausherren, nachdem Nagy allein Richtung Tor unterwegs war, doch der Ball versprang sich. „Wir haben uns für den Aufwand nicht belohnt und scheiterten erneut an der dürftigen Chancenverwertung“, ärgerte sich Gattendorf-Coach Didi Bader. Beim SC Kittsee freute man sich über den Punkt: „Für uns war es sicher ein glückliches Remis, mit dem wir aber gut leben können. Gattendorf hat zwei Zähler liegen lassen“, so Pressesprecher Gerhard Flink.

SC GATTENDORF – SC KITTSEE 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (44.) Bombicz, 1:1 (49.) Rossbach. Reserve: 3:1 (Stieger, Redl, Sommer). SR: Faruk (G: gut/K: gut).- Gattendorf, 150. Gattendorf: Bader-Stifter; Krankl, Palo, Schulz, Lengyel (46. Rossbach); Kucera, Paradeisz; Nagy, Kammlander, Schalling; Chovanko. Kittsee: Schiszler; Dietmann, Machovec, Banovic, Pail; Wernecker, Oswald (71. Soltani), Atik, Fuska; Bombicz, Sombat.

TADTEN - PAMHAGEN 2:3. „Wir begannen in der ersten Hälfte sehr gut und haben den Gegner früh in seine Hälfte gedrückt. Pamhagen stand sehr defensiv, teils mit fünf Mann in der letzten Kette und versuchte über Konter gefährlich zu sein. Wir haben es in der ersten Hälfte verabsäumt, in Führung zugehen. Das hätte dem Spielverlauf wohl einen anderen Ausgang beschert. Eigenfehler und Fehlverhalten von manchen meiner Spieler haben den Gegner auf die Siegerstraße gebracht. Man muss dem Gegner Pamhagen gratulieren, sie haben letztlich verdient gewonnen“, ärgerte sich Tadten-Betreuer Rainer Weiss nach dem Spiel. Die Hausherren hatten im ersten Durchgang mehrere Chancen, ließen aber alle ungenützt. Pamhagen hatte in der ersten Hälfte kaum Möglichkeiten. Kurz nach der Pause sorgte Adam Szalai für die Pamhagener Führung, die aber Max Wendelin kurze Zeit später egalisieren konnte. David Fleischhacker (64.) und Roman Sabler (76.) sorgten nach zwei Kontern für die Vorentscheidung. Thomas Regner konnte nur mehr per Elfmeter verkürzen (94.). Zudem verlor Tadten mit Rastislav Kruzliak – Gelb-Rot wegen Kritik (75.) – und Aleksandar Stanojcic – Rot wegen Tätlichkeit (77.) – zwei Spieler. Pamhagen-Trainer Johann Thüringer freute sich über drei Punkte: „Es war ein verdienter Sieg, wir hatten das Spiel 90 Minuten unter Kontrolle. Wir waren sehr lauffreudig, zweikampfstark, bissiger und waren sehr diszipliniert. Wir hätten das Spiel nach den Roten Karten vorzeitig entscheiden müssen, waren dann zu ungeduldig.“

UFC TADTEN – UFC PAMHAGEN 2:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (52.) Szalai, 1:1 (55.) Wendelin, 1:2 (64.) Fleischhacker, 1:3 (76.) Sabler, 2:3 (94., Elfmeter) Regner. Rote Karte: Stanojcic (77., Tätlichkeit). Gelb-Rote Karte: Kruzliak (75., Kritik). Reserve: abgesagt. SR: Ruffa (T: schwach/P: sehr gut).- Tadten, 400. Tadten: Klekner; Nolz (78. Burian), Hagy, Steinhofer, Pelzmann (55. Chavkaroski); Kruzliak, Pavic, Regner, Sabo (32. Max Wendelin), Sack; Stanojcic. Pamhagen: Hrdlicka; Leyrer, Pirka, Alexander Andert; Molnar (61. Koppi), Orszagh, Szalai (86. Munzenrieder), Stefan Andert; Fleischhacker, Sabler, Schopf (83. Fischer).

UFC PAMA - WIMPASSING 2:1. „Das war ein immens wichtiger Sieg für uns. Langsam wird es knapp. Es war kein schöner Sieg, zum Glück haben wir aber das Spiel drehen und die drei Punkte holen können“, so UFC Pama-Coach Michael Guttmann. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem unnötigen Foul, verwandelte Daniel Masulovic den Strafstoß (11.). Pama hatte noch vor der Pause zwei Halbchancen, erst kurz vor dem Pausenpfiff rasierte ein Wimpassinger einen weiten Ball, Imre Lesko sagte danke und schoss überlegt ins lange Eck (38.). Nach der Pause waren die Heimischen aggressiver und vergaben zwei dicke Chancen, ehe Samuel Homola eine schöne Aktion über drei Stationen zum 2:1-Siegestreffer abschloss (72.). „Defensiv haben wir zu viele Fehler gemacht. Wir haben das Spiel dominiert, aber Pama hat die Tore geschossen“, so Wimpassing-Coach Gigi Ileana.

UFC PAMA – SV WIMPASSING 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (11., Elfmeter) Masulovic, 1:1 (38.) Lesko, 2:1 (69.) Homola. Reserve: 3:6 (Johann Werdenich, Thomas Werdenich, Svancarek; Bauer 3, Langer 2, Grgic). SR: Erdem (P: gut/W: gut).- UFC Arena, 129. UFC Pama: Hajtmanek; Simon Werdenich, Benedikt Förster, Szegner, Andreas Fabsich; Gallus, Raffael Förster; Lesko (90. Thomas Werdenich), Micovcak, Macho (90+2. Svancarek); Homola (86. Roth). Wimpassing: Adogbeji; Rigbi (64. Weber), Sukala, Richter, Simsek; Erben, Mayerhofer; Mitrovic, Masulovic, Halilovic (51. Ndukwu); Vano.

ILLMITZ - SK PAMA 5:1. Bereits in den ersten 45 Minuten legten die Hausherren den Grundstein zum Erfolg. Thomas Zwickl sorgte früh für das 1:0 (11.). Postwendend aber gelang Christian Hafner der Ausgleich. Verteidiger Filip Kutaj (18.) und Flügelflitzer Wolfgang Gmoser (43., Elfmeter) sorgten noch vor dem Pausenpfiff für eine komfortable 3:1-Führung. In der Schlussphase münzten die Illmitzer ihre Überlegenheit noch in weitere Tore um. Goalgetter Thomas Zwickl (81.) und Wolfgang Gmoser (neuerlicher Elfmeter – 90.) sorgten dann für die Entscheidung. „Bei einer besseren Chancenauswertung wäre ein höherer Sieg möglich gewesen“, so Markus Tschida.

FC ILLMITZ – SK PAMA 5:1 (3:1).- Torfolge: 1:0 (11.) Thomas Zwickl, 1:1 (14.) Hafner, 2:1 (18.) Kutaj, 3:1 (43., Elfmeter) Gmoser, 4:1 (81.) Thomas Zwickl, 5:1 (90., Elfmeter) Gmoser. Reserve: 2:2 (Fleischhacker, Gartner; Pejic, Hafner). SR: Luef (I: gut/P: Durchschnitt).- Illmitz, 200. Illmitz: Kamper; Michael Zwickl (77. Haider), Kutaj, Hanzel, Fleischhacker (83. Lang); Christian Salzl (91. Weinhandl), Zinkl, Wegleitner, Gartner, Gmoser; Thomas Zwickl. SK Pama: Rupp; Pototschnig, Miroslav Pipiska, Ondrej Pipiska, Bencsik; Hafner, Roth (73. Gundel), Teuschitz (73. Pejic), Czibula; Da Silva, Szikonya.