Wallern feiert Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

MÖNCHHOF – WALLERN 2:4. „Ein enttäuschender Auftritt“, ärgerte sich Trainer Helmut Göltl nach der Partie. „Die Niederlage ist verdient.“ Wohlwissend der Drucksituation, streiften die Gäste die Nervosität bald ab und dominierten klar. Patrick Mayer hatte die erste Chance, schupfte den Ball aber ins Außennetz. Dann bediente Mayer Mitspieler Sebastian Pichler, der mit Links traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Wallern am Drücker. Nach einem Eckball köpfte Stanislav Morhac ein. Ein „geschenkter Elfer“ (Lukas Haider sprang der Ball an die Brust und Schulter) ermöglichte Ladislav Pecko den Anschlusstreffer. Pichler machte im Strafraum einen Haken, sein Schuss landete in der Kreuzecke. Die Gastgeber kamen aber nochmals ran, Vinay Vinay war Nutznießer eines missglückten Schwarz-Abschlags. Den Sack zu machte dann Filip Kusalik mit einem Geniestreich – er trickste zwei Gegner aus und schoss überlegt ein. „Auch ein Sieg für den Kopf“, jubelte Gästetrainer Rene Hoffmann.

FC Mönchhof – USC Wallern 2:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (30.) Pichler, 0:2 (47.) Morhac, 1:2 (61., Elfmeter) Pecko, 1:3 (66.) Pichler, 2:3 (81.) Vinay, 2:4 (89.) Kusalik. Reserve: 2:0 (Kirschner, Löbl). SR: Paukowits (M: gut/W: Durchschnitt).- Beton4You-Arena, 200. Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Koch, Lentsch; Philipp Karner, Julian Luisser (38. Ciernik), Gollowitzer, Elias Luisser; Pecko, Enz. Wallern: Schwarz; Steiner, Haider, Morhac, Thell (46. Kampf); Engelbert, Janisch; Jass (78. Wieser), Kusalik, Pichler; Mayer.

KITTSEE – PAMHAGEN 2:0. Bei strömendem Regen entwickelte sich eine flotte Partie. Wer zu spät kam, versäumte den Führungstreffer der Heimischen: Manuel Oswald hatte Michael Wernecker perfekt freigespielt – 1:0. Pamhagen benötigte ein paar Minuten, um wach zu werden. Dann scheiterten David Fleischhacker und Felix Kandelsdorfer an Tormann Manuel Schiszler. Kittsee spielte munter mit – Tomas Banovic traf nach Pail-Flanke die Stange. In der zweiten Halbzeit gelang Juray Fuska ein Treffer, dieser wurde wegen Abseits aberkannt – großes Kopfschütteln bei den Hausherren. Dann versuchte es Mustafa Atik mit einem Schupferl – aber zu schwach. Pamhagen warf nun alles nach vorne – Oliver Thüringer schoss aber knapp neben das Tor. Später scheiterte Roman Sabler an Schiszler. Knapp vor dem Abpfiff war der Sack endlich zu. Nach einem Sombat-Zuckerpass erzielte Patrick Dietmann im Konter das 2:0.

SC Kittsee – UFC Pamhagen 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (1.) Wernecker, 2:0 (94.) Sombat. Gelb-Rote Karte: Alexander Andert (92., Foul). Reserve: 1:1 (Wisak; Reeh). SR: Sahin (K: gut/P: schwach).- Kittsee, 115. Kittsee: Schiszler; Dietmann, Machovec, Tarek (30. Sombat), Pail; Banovic, Drobela, Fuska (83. Wisak), Oswald; Wernecker, Atik (83. Soltani). Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer (73. Sabler), Wolfgang Leyrer (65. Oliver Thüringer), Alexander Andert, Stefan Andert; Schopf (73. Molnar), Pirka, Orzagh (83. Reeh), Szalai; Koppi, Fleischhacker.

GATTENDORF – HALBTURN 0:1. Personell pfeifen die Hausherren aus dem letzten Loch, doch kam man mit Kampf und Einsatz gut ins Spiel. Möglichkeiten gab es hüben wie drüben. Christopher Palensky verstolperte – Trainer Didi Bader nannte diese Chance einen „150er“. Die Gäste verzeichneten einen Weitschuss-Aufsitzer von Marco Hoffmann und kamen zur Erkenntnis, dass man auch das leere Tor nicht treffen kann, der Schuss von Simon Marko wurde von Andreas Schulcz abgeblockt. Nach dem Seitenwechsel blieb Halbturn spielerisch dominant, konnte sich aber nur selten entscheidend durchsetzen. Die Heimischen versuchten es aus der Distanz: Norbert Schalling & Co. prüften die Reflexe von Tormann Rene Summer. Verteidiger Dominik „Hansi“ Krankl wurde zum Stürmer umfunktioniert und sorgte immer wieder für Gefahr. Als man sich quasi mit einem Remis abgefunden hatte, war es Bastian Talos, der nach einer Ujlaky-Ecke per Kopf den Siegestreffer besorgte. „Unverdient“, ärgerte sich Bader.

SC Gattendorf – USV Halbturn 0:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (92.) Bastian Talos. Reserve: abgesagt. SR: Ruffa (G: gut/H: gut).- Sportzentrum, 250. Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt, Palo, Schulcz, Bartolich; Paradeisz, Paradeisz, Chovanko; Redl (61. Bernthaler), Palensky (87. Lengyel), Schalling (70. Limbeck); Krankl. Halbturn: Rene Summer; Gabura, Paldan, Hamm (69. Bastian Talos), Bauer; Schneider; Ujlaky, Zinkl, Knöbl (58. Reeh); Hoffmann; Marko.

UFC PAMA – DEUTSCH JAHRNDORF 1:2. In einer flotten Partie sahen die Zuschauer wie sich die Hausherren mit einer Sonderportion an Kampfkraft gegen die spielerisch überlegenen Jahrndorfer ins Zeug legten. Auf beiden Seiten gab es selten gefährliche Aktionen. Imre Lesko hätte aufspielen müssen und Christoph „Totti“ Werdenich traf die Kugel nicht richtig. Die ASVler hingegen versuchten es mit Schüssen aus der Distanz, verfehlten aber ihr Ziel. Knapp vor dem Pausenpfiff das 0:1 – Michal Slezak, sonst eher blass, hatte getroffen. Nach dem Seitenwechsel rackerten die UFCler munter weiter. Nach einem Abwehr-Missverständnis stand Lesko alleine vor Torwart Michael Unger – 1:1. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, klingelte es noch einmal im Kasten. Slezak kam nach einem Eckball, der schon abgewehrt wurde an den Ball, nahm sich ein Herz und jagte den Ball aus 20 Metern ins Netz. „So sieht ein richtiger Stürmer aus. Man sieht ihn 90 Minuten nicht, aber er macht zwei Tore“, grinste ASV-Sektionsleiter und Spieler Gregor „Grex“ Graner nach den beiden Slezak-Treffern.

UFC Pama – ASV Deutsch Jahrndorf 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (45.) Slezak, 1:1 (64.) Lesko, 1:2 (92.) Slezak. Reserve: 3:3 (Johann Werdenich, Roman Werdenick, Svancarek; Holzbauer, Irfan Akbiyik, Muhr). SR: Bukvic (P: Sehr gut/D.J: gut).- UFC-Arena, 100. UFC Pama: Hajtmanek; Raffael Förster (88. Gombay), Gallus, Szegner, Roth; Stulajter, Macho; Homola, Lesko (64. Bogar), Thomas Werdenich (78. Simon Werdenich); Christoph Werdenich. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster (78. Irfan Akbiyik), Trunner, Ömer Akbiyik; Lang (74. Bojnak), Matusica; Ducar, Glock, Tomasek; Slezak, Majcher.

STEINBRUNN – ILLMITZ 2:1. Die Gastgeber gaben zunächst klar den Ton an und kamen durch Thierry Ahissan, Marco Senger und Dominik Löwy zu guten Einschussmöglichkeiten, zudem verfehlte ein Kracher von Bence Harangozo nur knapp sein Ziel. Was Effizienz bedeutet, zeigten die Illmitzer – einen der wenigen Abwehrfehler der ASV-Defensive strafte Erwin Gartner mit dem Führungstreffer. Bald nach Wiederbeginn hatte Christian Salzl das zweite Tor am Fuß, brachte den Ball aber nicht unter. Den Steinbrunnern gelang der Ausgleich – Csongor Harangozo nahm eine Wallentits-Freistoßflanke an und netzte cool ein. Dann war es der Illmitzer Thomas Zwickl, der alleine vor Tormann Lukas Mock auftauchte, diese Möglichkeit aber auch vergab. In der vierten Minute der Nachspielzeit dribbelte sich Senger gekonnt durch, legte für Wallentits ab, der mit seinen Teamkollegen über den 2:1-Siegestreffer jubelte. „In der Pause habe ich den Burschen gesagt, wir liegen ja nicht 0:7 im Rückstand“, meinte ASV-Trainer Mario Töltl. „Es wurde Zeit, dass wir uns für den enormen Aufwand auch belohnen.“

ASV Steinbrunn – FC Illmitz 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (39.) Erwin Gartner, 1:1 (69.) Csongor Harangozo, 2:1 (94.) Wallentits. Reserve: 2:1 (Radislovitsch, Milalkovits; Loos). SR: Sahin (S: gut/I: schwach).- Steinbrunn, 150. Steinbrunn: Mock; Dörflinger, Belcar, Lemut; Schöttel, Bence Harangozo; Wallentits, Senger, Csongor Harangozo; Löwy, Ahissan. Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker, Lang, Hanzel, Michael Zwickl, Gmoser (91. Haider); Zinkl, Wegleitner; Christian Salzl (67. Niklas Fleischhacker), Erwin GHartner, Thomas Zwickl.

WINDEN – TADTEN 1:3. Die Gäste starteten äußerst ambitioniert und konzentriert, wohlwissend, dass im Kampf um den Klassenerhalt nur mehr Siege helfen. Nach einer guten Kombination über Aleksandra Stanojcic und Mario Sack gelang Max Wendelin die Führung. Diese wurde ausgebaut – Thomas Regner und Stanojcic setzten Rastislav Kruzliak perfekt in Szene – 0:2. Bei den Hausherren sorgte nur Ibrahim Kamasik für Gefahr, er scheiterte meistens an Tormann Adam Klekner. Nach der Pause bekamen die Windener mehr Oberwasser, Wechselspieler Marek Luscik verkürzte. Dann hatte Kamasik sogar die Chance auf den Ausgleich. Doch Tadten riss sich am Riemen, Kruzliak sorgte mit seinem Kopfballtreffer wieder für klare Verhältnisse. „Wir haben nahtlos dort angeknüpft, wo wir in den vergangenen Wochen aufgehört haben. Diesmal haben wir uns voll belohnt“, so UFC-Trainer Rainer Weiß.

FC Winden – UFC Tadten 1:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (14.) Wendelin, 0:2 (29.) Kruzliak, 1:2 (65.) Luscik, 1:3 (82.) Kruzliak. Reserve: 2:0 (Leeb, Philipp Kientzl). SR: Orman (W: gut/T: gut).- Bären-Arena, 150. Winden: Kolba; Speckl, Kroyer, Balazi, Pfeiffer; Savoric, Bauer, Haider; Manuel Kienhtzl (54. Pingitzer), Kamasik, Lorenschitz (54. Luscik). Tadten: Klekner; Chavkarovski (76. Steinhofer), Heghy, Nolz, Maximilian Pelzmann (44. Michael Pelzmann); Kruzliak, Pavic, Regner, Wendelin; Sack (85. Burian), Stanojcic.