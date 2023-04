Werbung

Nur ein Punkt in vier Partien – das ist nicht wirklich „the yellow of the egg“ (O-Ton Bader). Nachdem es in der Schlussphase des Herbstdurchganges so richtig gut lief, wähnte man sich schon darin, dass alles so weitergehen würde. Doch falsch gedacht: Verletzungspech (Lukas Burian fehlt seit Wochen, Maximilian Bernthaler ist noch nicht fit, Peter Kucera und Ladislav Kucera beißen von Spieltag zu Spieltag die Zähne zusammen, Lubomir Chovanko läuft Form und Fitness nach) gepaart mit Unvermögen im Abschluss sorgen dafür, dass es am Samstag, 16.30 Uhr, gegen Mönchhof zu einem richtungsweisenden Sechs-Punkte-Spiel kommt. Bader spekuliert damit, Nagy, der an einer Oberschenkelzerrung laboriert, eine Pause zu gönnen.

Auch hinter dem Einsatz von Peter Kucera steht ein Fragezeichen. „70 Prozent reichen nicht“, meint der Coach. Gerade die „gestandenen“ Spieler müssten alles abrufen, um die jungen und eigenen Kicker mitzureißen. Eine Kopfsache, die Einstellung betreffend? So gesehen bei der 0:2-Niederlage in Tadten, wo beispielsweise Simon Kammlander mit einer Portion mehr an Selbstvertrauen den Führungstreffer hätte machen müssen. „Tadten hat uns gezeigt, wie man sich reinhauen muss. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwar jede Menge Ballbesitz, waren aber im letzten Drittel viel zu naiv.“