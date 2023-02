ASV Steinbrunn beseitigt Baustellen

Werbung

„Wir befinden uns noch in der Phase des Kennenlernens“, gibt Steinbrunn-Trainer Mario Töltl zu. „Es gibt noch einige Baustellen, die beseitigt werden sollen. Die Kanten werden sozusagen derzeit geschliffen.“ Von der Grundformation her will er mit einem mutigen 3-4-3-System in die Meisterschaft gehen.

Mit David Lehrner, der möglicherweise als Abwehrchef agieren wird, hat er diesbezüglich schon das Gespräch gesucht. Zurzeit trainiert Lehrner ordentlich mit. Auf den Seiten benötigt dieses System schnelle und konsequente Außenbahnspieler. „Die haben wir sehr wohl, jetzt gilt es an der Stabilität und Kompaktheit zu arbeiten“, führt der Coach aus. So ist beispielsweise Neuzugang Csongor Harangozoo für den Flügel vorgesehen.

Kevin Varga steht wieder im Training

Sein Bruder Bence Harangozoo soll als Achter oder Stürmer nach vorne hin Druck erzeugen. Im Angriff ist Thierry Ahissan gesetzt, der lange Zeit rekonvaleszente Kevin Varga trainiert schon eifrig (auch mit dem Ball) mit, die eine oder andere Spielform inklusive. Auf Phillip März (ihn plagen immer noch die Folgen von Long-Covid) muss Töltl aber weiterhin verzichten.

„In den kommenden Wochen werde ich herausfiltern, welche Position für welchen Spieler am ehesten in Frage kommt“, meint der Trainer. Im Tor stand zuletzt zweimal Nick Wohlfahrt, da sein Konkurrent Lukas Mock auf Urlaub weilte, zuletzt wurden ihm auch noch Weisheitszähne gezogen. Als Assistenztrainer fungiert momentan (wieder) Markus Strohmayer. „Ich hoffe, dass aus dieser Interims- eine Dauerlösung wird“, so Töltl abschließend.