Egal, wie seine Stationen auf der Karriereleiter auch heißen – Hirm, Mattersburg, Draßburg, Kottingbrunn, Marz, Sankt Georgen, Wimpassing, Stegersbach oder Trausdorf: Überall war Mirza Sejmenovic als Goalgetter präsent und beliebt.

Für seinen aktuellen Klub steht er bereits zum zweiten Mal unter Vertrag – und das mit einer Super-Quote. In bislang 82 Spielen für den SC Trausdorf gab er 99 (!) Mal seine Visitenkarte im Kasten des gegnerischen Torhüters ab.

Nun steht der Hunderter an: Am Samstag, ab 16 Uhr, gegen Apetlon, will er unbedingt sein Ding machen. Der ganz große sportliche Wurf fehlt noch: Mit Trausdorf wurde Sejmenovic „nur“ zweimal Vizemeister.