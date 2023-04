Deutsch Jahrndorf: Hoffmann hört auf

Nach einem Sieg als Trainer zurückzutreten, das geschieht wohl nicht oft. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, bedient sich Rene Hoffmann eines traditionellen Sagers aus dem Volksmund. Er ist seit dem Wochenende Ex-Coach, doch war es in diesem Moment am tatsächlich schönsten? „Es war kein gutes Spiel meiner Mannschaft, wir haben nach vorne hin überhaupt keine Lösungen gefunden“, meinte er nach dem Dreier gegen Gattendorf. Gästetrainer Didi Bader sah das etwas anders: „Jahrndorf hat uns beherrscht und schwindelig gespielt, wir hatten gar keine Chance.“ Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen und auf jeden Fall hinter den Kulissen. Nach vier Jahren war für Hoffmann der Lack ab, die richtige Mischung zwischen kompetenter Respektperson und kumpelhaftem Sportsmann zu finden, das war für Hoffmann immer anstrengender geworden. Platz drei, sieben Punkte in der Rückrunde – von einer miserablen Bilanz kann man also nicht sprechen. „Vielleicht habe ich den Absprung versäumt“, denkt der Ex-Coach nach. „Meine Erwartungshaltung hat sich nicht mehr erfüllt, ich hatte das Gefühl, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen.“

Die Deutsch Jahrndorfer sind also auch auf Trainersuche. Momentan gibt es eine interimistische Lösung: Martin Puster, Carsten Lang und Gregor „Grex“ Graner leiten die Übungseinheiten gemeinsam, werden am Samstag, 19 Uhr, in Illmitz am Feld auflaufen bzw. von der Bank aus coachen. Kaum wurde der Hoffmann-Rücktritt publik, wurde sein Name auch schon mit dem USC Wallern in Verbindung gebracht. „Ich hatte rasch zwei Angebote“, so Hoffmann etwas verwundert. „Denn gesprochen habe ich im Vorfeld mit keinem Verein.“ Sein persönlicher Plan A sei, mindestens bis zum Sommer zu pausieren. Wallerns Sportetage hat auf jeden Fall den Deutsch Jahrndorfer Ex-Klub schon kontaktiert. „Am Wochenende steht noch einmal Christoph Müllner an der Linie“, erklärt Sportfunktionär Michael Thullner. „Wir wollen aber so bald als möglich einen neuen Trainer präsentieren.“