Ein junges Wimpassinger Team

Mit zwei Nachwuchstalenten in der Startformation begann der SV Wimpassing das Testmatch in Oberloisdorf. Adrian Jürgen Karlik (15) und Vinko Grgic (17) stürmten gemeinsam an vorderster Front und zeigten gute Ansätze. „Die Burschen sind unsere Talente, sie dürfen sich in der Vorbereitung ans Tempo gewöhnen und gehören schon dem Kader an“, stellte Wimpassings Sportlicher Leiter Ricardo Sekulovic fest.

Die Treffer beim 2:1-Auswärtssieg beim 2. Liga Mitte-Verein erzielten Daniel Masulovic (15.) und eben Grgic (36.). Für den Endstand sorgte dann Cristian-Nicolae Fara kurz vor dem Ende (87.). „Oberloisdorf ist eine gute Mannschaft und schon eingespielter als wir. Trainer Rainalter hat mehrere Sachen und Systeme probiert. Wir haben sicher eine stärkere Mannschaft als im Vorjahr. Wir sollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, so Sekulovic. Beim Test im Mittelburgenland fehlte noch Neuzugang Lukas Heinicker.

Er wird auch am Sonntag noch fehlen, wenn es in Wien gegen den SV Donau geht. Dort tritt die Rainalter-Elf gegen ein gemischtes Team aus U18, U23 und einigen Spielern aus der Kampfmannschaft an.