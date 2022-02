Frage des Systems bei Wimpassing

Corona macht es keinem Team leicht, auch nicht den Wimpassingern. Dort mussten zuletzt Sebastian Mayerhofer und Radovan Mitrovic passen. Auch Winter-Neuzugang Alexander Cihlar konnte nach seiner Erkrankung noch nicht mitmachen. Ganz dumm lief es für Hakim Touati: Beim Routinier, der in der Winterpause erst seine Schulterverletzung auskuriert hatte, riss das hintere Kreuzband.

Er wird am Freitag operiert und kann die Rückrunde abschreiben. „Im Spiel gegen St. Margarethen habe ich einen Schlag auf das Schienbein bekommen, da dürfte es passiert sein“, erläutert Touati. Ist das das Karriere-Ende? „Mal sehen was die Zukunft bringt“, so der Offensiv-Allrounder weiter. „Es waren aber schon sehr viele Verletzungen in den letzten Jahren.“

Hartl: „Die haben unsere Defizite klar aufgezeigt!“

Diesen Umständen zum Trotz arbeitet Trainer Michael Hartl mit dem Team akribisch an zwei defensiven Varianten. Sowohl eine Abwehrkette mit drei als auch mit vier Spielern soll es möglich machen, auch während eines Spieles das System umzustellen.

„Manchmal klappt das schon gut“, stellte der Coach nach der 1:5-Testspielniederlage gegen Leithaprodersdorf fest. „Positiv sehe ich, dass die Gegentreffer nicht aus dem Spiel, sondern nach individuellen Fehlern passiert sind.“ In der Offensive ist man mit David Marin auf der linken Seite nun stark besetzt, der Winter-Transfer harmoniert gut mit Sani Vuckic. Augenscheinlich beim Leitha-Test war auch, dass der Burgenlandliga-Klub körperliche Vorteile hatte. „Die haben unsere Defizite klar aufgezeigt“, so Hartl weiter.

In den nächsten Wochen wird an der Schnelligkeit, den Abschlüssen sowie den Automatismen am Spielfeld gearbeitet. „Ein tolles Arbeitsklima“, stellt der Coach abschließend fest. „Stammspieler und Neuzugänge verstehen sich auch abseits des Platzes sehr gut.“