„Zum letzten Mal habe ich mir die Torwarthandschuhe im Herbst angezogen“, blickt Windens Schlussmann Roman Ostojic zurück. In der Tat – am 20. Oktober hütete er beim 0:0 in Deutsch Jahrndorf zum letzten Mal den Kasten. Seither hält sich der 27-Jährige mit Laufprogrammen sowie Oberkörpertrainings in Eigenregie fit. „Team-, Tormanntraining und Match kann man aber so nicht ersetzen.“ Sein damaliges Gegenüber, Deutsch Jahrndorfs 34-jähriger Michael „Mike“ Unger, hat seither auch kein Torwart-Dress mehr übergestreift. „Meine Kinder schießen mich im Garten ein“, erzählt er grinsend. „Da muss ich mich auch ordentlich strecken.“ Beide Routiniers können einer Liga-Fortsetzung (ab Ende Mai oder dann im Juni) übrigens nur wenig abgewinnen.

Einen viel größeren Aufwand betreibt Wimpassings Youngster-Keeper Fabian Leeb. „Ich komme auf zwei bis drei Einzeltrainings in der Woche“, erläutert Leeb. Mit Torwart-Legende Gerhard „Löwe“ Horvath sowie Fußballakademie-Tormanntrainer Thomas Borenitsch steht er am Rasen, springt, hetzt, fliegt und fängt. „Ich schaue, dass ich das Beste daraus mache“, lässt sich der Jung-Torwart nicht unterkriegen. Denn: Seine Karriere hat erst begonnen, er will noch weiter nach oben kommen.