Halbturn weiter auf der Überholspur

DEUTSCH JAHRNDORF – HALBTURN 0:3. Die großen Chancen blieben über weite Strecken Mangelware. Die Hausherren waren leicht spielbestimmend, die Gäste beschäftigten sich damit, die Bälle geordnet und kontrolliert ins Mittelfeld zu bringen. Nach einem eher unnötigen Foul von Reini Trunner an Simon Marko gab es Freistoß. USV-Angreifer Marco Hoffmann jagte den Ball in Richtung Jahrndorfer Tor, der verdutzte ASV-Keeper Mike Unger ließ die Kugel passieren. „Da hat er eine ziemlich unglückliche Figur gemacht“, gab Trainer Rene Hoffmann zu. Nach der Pause hatte Cartsen Lang eine große Chance auf den Ausgleich, sein Ball landete an der Oberkante der Latte. Die Heimischen drückten nach einer Stunde immer mehr aufs Tempo, agierten aber beim Abschluss zu umständlich. So tauchte Martin Puster an der Strafraumgrenze auf, spielte aber nochmals ab. In zwei weiteren Szenen zeigte Halbturns Keeper Rene Summer sein ganzes Können. Nach dem Ausschluss von Samuel Bojnák stockte der Angriffsfluss, Hoffmann gelangen in den letzten Minuten im Konter noch zwei weitere Tore.

ASV DEUTSCH JAHRNDORF – USV HALBTURN 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (39.) Hoffmann, 0:2 (92.) Hoffmann, 0:3 (95.) Hoffmann. Rote Karte: Bojnák (86., Foul). Reserve: 2:1 (Holzbauer 2; Wimmer). SR: Heiner (D.J: gut/H: Sehr gut).- Birkenwiese, 300. Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster (75. Ducár), Bojnák, Trunner, Irfan Akbiyik; Matusica, Lang; Majcher, Glock, Tomasek; Bodo. Halbturn: Summer; Gabura, Wilhelm Talos, Paldan, Bauer; Zinkl, Takac; Uljaki, Hoffmann, Schneider (87. Hamm); Marko (78. Fuchs).

GATTENDORF – WINDEN 1:2. Die Gäste agierten auf dem holprigen Untergrund technisch gefälliger, die Top-Chancen gab es aber auf beiden Seiten nicht. Gattendorf versuchte, das Mittelfeld flott zu überbrücken, Winden hingegen forcierte die flotten Angreifer wie Jonas Lorenschitz und Ibrahim Kamasik. Letzterer war es auch, dem – nach zwei Abstimmungsfehlern in der Abwehr – die Führung durch einen Kunstschuss in die lange Kreuzecke gelang. Die Hausherren wurden bissiger, Ivan Palo scheiterte per Kopf. Nach der Pause war Gattendorf aktiver, doch die Gäste legten nach. Palos Foul war nicht notwendig, Stefan Haider verwandelte den Elfmeter – 0:2. Wechselspieler Stefan Rossbach brachte frischen Wind, ihm gelang auch das Anschlusstor. Der Ausgleich lag in der Luft (Lubomir Chovanko scheiterte, Norbert Schalling schoss drüber), gelang aber nicht mehr.

SC GATTENDORF – FC WINDEN 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (24.) Kamasik, 0:2 (74., Elfmeter) Haider, 1:2 (78.) Rossbach. Reserve: 1:1 (Redl; Müller). SR: Akar (G: schwach/W: gut).- Sportzentrum, 150. Gattendorf: Stifter-Bader; Krankl, Palo (77. Bartolich), Schulcz, Lengyel; Chovanko, Nagy, Schalling; Palensky (46. Rossbach). Winden: Ostojic; Speckl, Kroyer (79. Schock), Balazi, Pfeiffer; Savoric, Bauer, Haider, Luscik; Kamasik (87. Kientzl), Lorenschitz (63. Pingitzer).

STEINBRUNN – MÖNCHHOF 2:1. Mit einer konzentrierten Leistung gelang den ASV-Kickern zum Auftakt ein Sieg. Zwar lag man bald im Rückstand – Ladislav Pecko verwandelte einen harten Elfmeter zur Führung der Mönchhofer. „Das Handspiel war außerhalb des Strafraums“, ärgerte sich Trainer Mario Töltl. „Von meiner Sicht aus konnte ich das nicht genau erkennen“, konterte sein Gegenüber, Hans Waba. Der Ausgleich fiel noch vor dem Seitenwechsel – Csongor Harangozo war nach einem Wallentits-Eckball per Kopf zur Stelle. In der zweiten Halbzeit drehten die Steinbrunner die Partie um. Wieder nach einem Eckball (ebenfalls von Wallentits) brachten die Gäste den Ball nicht weg, Kevin Varga nahm Maß und jagte den Abpraller in die Kreuzecke. Die Mönchhofer kamen nur schwer in die Gänge, Patrick Enz scheiterte mit einem Schuss, ein weiteres Mal stand er klar im Abseits.

ASV STEINBRUNN – FC MÖNCHHOF 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (7., Elfmeter) Pecko, 1:1 ( 32.) Csongor Harangozo, 2:1 (56.) Varga. Reserve: 1:2 (Milalkovits; Kirschner, Batalka). SR: Cvrljak (S: gut/M: gut).- Steinbrunn, 150. Steinbrunn: Mock; Mezgolits, Belcar, Schöttel; Senger, Lemut; Wallentits, Bence Harangozo, Csongor Harangozo; Varga, Ahissan (92. Dörflinger). Mönchhof: Könnyü; Florian Karner (80. Michael Karner), Vinay, Koch, Elias Luisser; Gollowitzer, Julian Luisser; Pecko, Philipp Karner (90. Lentsch); Enz, Muema.

TADTEN – SK PAMA 3:3. Fünf der sechs Treffer fielen nach Standardsituationen, die Trainer beider Teams wissen spätestens nach dem Abpfiff über die Stärken und Schwächen ihrer Mannschaften bestens Bescheid. Die Gäste jubelten zuerst – nach einem Eckball nickte Marcel Szikonya ein. Dann schickte Tadtens Rastislav Kruzliak Stürmer Aleksandar Stanojcic auf die Reise, der behielt die Übersicht – 1:1. Nach einem Freistoß konnte UFC-Tormann Adam Klekner noch abwehren, gegen den Nachschuss von Ondrej Pipiska war er machtlos. Edson Da Silva und Szikonya vergaben zwei Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen. Nach der Pause kam Tadten auf, der Freistoß von Thomas Regner ging an Freund und Feind vorbei, der Ball zappelte im Netz. Kruzliak war nach einem Corner per Kopf zur Stelle. Doch die Führung der Hausherren hielt nicht, wiederum nach einem Eckball gelang Christian Hafner der Ausgleich.

UFC TADTEN – SK PAMA 3:3 (1:2).- Torfolge: 0:1 (12.) Szikonya, 1:1 (17.) Stanojcic, 1:2 (22.) Ondrej Pipiska, 2:2 (50.) Regner, 3:2 (66.) Kruzliak, 3:3 (68.) Christian Hafner. Reserve: 1:7 (Beck; Sutrich 2, Horvath, Rodver, Michael Hafner, Gundel, Schultz). SR: Sahin (T: schwach/P: Sehr gut).- Tadten, 200. Tadten: Klekner; Chavkaroski (75. Wendelin), Hegyi, Steinhofer; Sabo, Maximilian Pelzmann; Kruzliak, Pavic, Regner; Sack, Stanojcic. SK Pama: Englert; Moritz Gundel (90. Theo Gundel), Pototschnig (85. Sebastian Roth), Onderj Pipiska (79. Schönthaler), Bencsik; Hafner, Pejic, Simoncic; Da Silva; Szikonya, Czibula.

ILLMITZ – WIMPASSING 5:0. Die neuformierte Mannschaft der Gäste attackierte hoch – ein gefundenes Fressen für die Illmitzer, von dem das Offensiv-Quartett – bestehend aus Christian Salzl, Erwin Gartner, Wolfgang Gmoser und Thomas Zwickl – profitierte. Nach einem Wegleitner-Lochpass gewann Gmoser das 40-Meter-Laufduell gegen Joshua Ndukwu – 1:0. Nach einem weiten Wechselpass von Thomas Salzl gelang Christian Salzl der zweite Treffer. Damit noch nicht genug in Halbzeit eins: Zwickl erhöhte per Heber auf 3:0. Die Wimpassinger hatten an diesem Tag nichts zuzusetzen, standen auch nach dem Seitenwechsel auf verlorenem Posten. Nach einer Flanke ins Zentrum schoss Gartner trocken zum 4:0 ein. Der Schlusspunkt war ein technischer Leckerbissen: Tobias Fleischhacker „chippte“ die Kugel über Goalie Isaac Adogbeji in die Maschen.

FC ILLMITZ – SV WIMPASSING 5:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Gmoser, 2:0 (29.) Christian Salzl, 3:0 (40.) Zwickl, 4:0 (65.) Gartner, 5:0 (86.) Fleischhacker. Reserve: 8:0 (Haider 3, Klauser 3, Lang, Egermann). SR: Veselcic (I: Durchschnitt/W: gut).- Illmitz, 210. Illmitz: Kamper; Loos (62. Klauser), Wegleitner, Zinkl, Thomas Salzl (76. Michael Zwickl); Baumholzer, Tobias Fleischhacker; Christian Salzl, Gartner, Gmoser (81. Niklas Fleischhacker); Thomas Zwickl. Wimpassing: Adogbeji; Ndukwu (37. Rigbi), Sukala (69. Leitgeb), Richter, Simsek; Halilovic, Mayerhofer, Erben; Masulovic, Vano, Mitrovic.

PAMHAGEN – WALLERN 0:2. Die Gäste präsentierten sich bissig und lauffreudig, Eigenschaften, welche Hausherren-Coach Hans Thüringer bei seinem Team vermisste. Wallerns Sebastian Pichler hatte in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten, scheiterte aber beide Male an Keeper Lubomir Hrdlicka, der an diesem Tag der beste Akteur seiner Elf war. Die Hausherren versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen, doch meistens stand man zu weit weg vom Gegner, die Abstände bei Ballbesitz ließen auch zu wünschen übrig. Nach Wiederbeginn setzte sich Pichler energisch durch, Patrick Mayer gelang das Führungstor. Pichler und Filip Kusalik ließen noch zwei Möglichkeiten aus, ehe Marcel Jass nach einem Perlinger-Eckball ungehindert einköpfeln konnte.

UFC PAMHAGEN – USC WALLERN 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (68.) Mayer, 0:2 (89.) Jass. Reserve: 2:3 (Molnar, Reeh; Sikora , Kampf, Thullner). SR: Gregorits (P: gut/W. gut).- Pamhagen, 400. Pamhagen: Hrdlicka; Fischer (82. Molnar), Wolfgang Leyrer, Alexander Andert, Munzenrieder; Szalai, Orszagh; Oliver Thüringer, Schopf; Fleischhacker, Sabler. Wallern: Schwarz; Steiner (68. Engelbert), Haider, Morhac, Thell (55. Perlinger); Theiler (78. Sikora), Kusalik, Janisch; Pichler, Mayer, Jass.

UFC PAMA – KITTSEE 1:0. Sprichwörtlich „die Schneid‘ abgekauft“, das haben die Hausherren im Derby ihrem Gegner. Man agierte mit viel Leidenschaft und war in sämtlichen Zweikämpfen präsenter – eine Gangart, die den Legionären aus Kittsee überhaupt nicht behagte. Erik Micovcak profitierte von einem Fuska-Patzer – eiskalt nahm er seinem Landsmann die Kugel ab und erzielte die Führung. „Klar hätte er den Ball einfach wegschlagen können“, so Kittsee-Trainer Manfred Wachter. „Aber in dieser Szene habe ich ein klares Foul gesehen.“ Bis auf einen Kopfball von Christoph „Totti“ Werdenich tat sich danach wenig. Die Gäste-Angriffe wurden auch in der zweiten Halbzeit unterbunden, versandeten oft schon im Mittelfeld. Die UFCler hätten erhöhen können: Nach einer Macho-Stulajter-Kombination traf Micovcak den Ball nicht richtig und in der Schlussminute fischte Tormann Manuel Schiszler einen Volley von Andreas Fabsich aus dem kurzen Eck.

UFC PAMA – SC KITTSEE 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (8.) Micovcak. Reserve: 2:2 (Vasile 2; Möller 2). SR: Erdem (P: gut/K: gut).- UFC-Arena, 333. UFC Pama: Hajtmanek; Markus Fabsich, Benedikt Förster, Szegner, Raffael Förster (87. Bogar); Stulajter, Gallus; Macho (84. Vasile), Micovcak, Homola (15. Andreas Förster); Christoph Werdenich. Kittsee: Schiszler; Dietmann, Machovec, Fuska, Pail; Oswald (77. Belko), Drobela, Bastian (57. Soltani); Atik; Bombicz, Szombat.