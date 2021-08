Trainer Michael Hartl und sein Betreuerteam haben während und nach der Corona-Pause scheinbar alles richtig gemacht. Die Trainingssteuerung war so ausgerichtet, dass die Physis passen muss, sowohl Routiniers als auch Youngsters bei Laune gehalten werden. Denn – monatelang nur laufen gehen, das kann auch zermürbend sein. Punkto Transferpolitik scheint man in Wimpassing auch mehrere Goldtreffer gemacht zu haben. Mark Miljevic überzeugte auf der linken Abwehrseite neben Matthias Grassl, der mit seiner Routine die Defensive dirigierte. Vorne bereitete Samuel Adogbeji der gegnerischen Abwehr immer wieder Kopfzerbrechen. Dazu kommt, dass die eigenen Youngsters sich immer mehr in den Vordergrund spielen.

Hartl: „Wir arbeiten Woche für Woche“

An Tobias Wady gab es beispielsweise kein Vorbeikommen, Dominik Rigbi – aufgrund seiner Schnelligkeit kaum zu stoppen – steuerte gleich zwei Treffer zum Sieg bei. Am Wochenende (Samstag, 19 Uhr) geht es nach Kittsee. Vor wenigen Wochen noch wäre man beim selbst ernannten Titelfavoriten angetreten. Doch nach dem Hauptsponsor-Aus werden an der slowakischen Grenze kleine Brötchen gebacken. Ist Wimpassing jetzt das Top-Team der Liga? „Wir haben keinen Druck, machen uns auch keinen. Wir arbeiten Woche für Woche und von Spiel zu Spiel“, steigt Trainer Hartl etwas auf die Euphorie-Bremse. „Wir absolvieren einmal eine ordentliche Hinrunde und werden dann sehen, was möglich ist.“