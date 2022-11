Ileana übernimmt in Wimpassing

Werbung

Nägel mit Köpfen – das hat der neue Obmann des SV Wimpassing in den Wochen vor seiner Wahl im Hintergrund schon gemacht. Im Rahmen der Generalversammlung stellte Leitgeb auch gleich einen neuen Trainer vor: Gigel „Gigi“ Ileana soll die Mannschaft weiter entwickeln.

Die Vorgaben sind klar – heimische Kicker (vor allem aus der Reserve und ehemaligen U16-Mannschaft) will man an die Erste heranführen.

„Zu 99 Prozent bleiben alle Spieler“, erklärt der Vereinsboss, der auch gleich einen neuen Sportchef installiert hat: Ricardo Sekulovic ist beim Klub alles andere als ein Unbekannter, vor dreieinhalb Jahren stand er (damals in der Burgenlandliga) noch als Coach an der Linie. Schon von 2007 bis 2009 war er in Wimpassing als Trainer engagiert.

Ex-Trainer Hartl mit neuer Aufgabe

„Sekulovic ist ein absoluter Fußballfachmann und kennt die Strukturen des Vereins“, so Leitgeb weiter. Zurzeit lernt Ileana seine neue Mannschaft schon kennen, bis Ende November wird zweimal pro Woche am Rasen geübt.

Interimstrainer Gerhard Proyer, der nach dem Rücktritt von Michael Hartl die Hinrunde fertig coachte, tritt wieder ins zweite Glied zurück. Er fungiert als Assistenz- und Tormanntrainer. Auch Ex-Coach Mike Hartl hat einen neuen Brötchengeber gefunden, er betreut ab sofort Guntramsdorf (Tabellenletzter der NÖ-Gebietsliga Süd/Südost).