Ausverkauf, Umstrukturierungen, Mannschaft-neu – all dies ist in Trausdorf nichts Neues. Nur, dass man als Letzter der Liga überwintert, das hat es noch nicht gegeben. Dann kamen die ersten Gerüchte auf, dass der Spielbetrieb eingestellt werden könnte – der Pachtvertrag des Grundstücks, wo der Sportplatz steht mit den Esterhazy-Betrieben, läuft nämlich im August 2020 aus.

Kassier Christian Rotpuller sowie Obmann Günther Guszich zeigten sich trotz der Misere von Beginn weg kämpferisch. „Wir verhandeln in alle Richtungen“, meinte Guszich schon, ehe er seinen wohlverdienten Urlaub in die Karibik antrat.

Damals hatte er schon einen Teil seiner Hausübungen gemacht und hinter den Kulissen mit Gigi Ileana wegen eines Engagements als Trainer gesprochen.

Gigi Ileana: „Wir haben ein Konzept!“

Jetzt – knapp vor der weihnachtlichen Bescherung – ist die Katze aus dem Sack: Ileana bittet am 20. Jänner zum Trainingsauftakt. Mit welchen Spielern? Immer sind Ex-Spielertrainer Goran Batar, Sasa Stojnic oder Nikola Tadic weg, so manch anderer Akteur liebäugelt noch mit einem baldigen Wechsel.

„Wir haben ein Konzept“, erklärt nun Ileana. „Zunächst einmal sehen wir, wer geht und wer bleibt.“ Der Neo-Coach selber verfügt auch über ein ausgezeichnetes Kontaktnetz, hat in dieser Liga beispielsweise in Wallern oder Breitenbrunn schon schwierige Aufgaben zu meistern gehabt.

In Trausdorf nimmt man auch einen etwaigen Abstieg in die 1. Klasse in Kauf, Ileana wurde mit einem eineinhalb Jahre dauernden Kontrakt ausgestattet. Der Verein und das Team sollen sich stabilisieren“, meint Ileana.

„Dann werden wir sehen, was herausspringt. In Wahrheit ist diese 2. Liga Nord wirtschaftlich und sportlich ein Jammer für uns. Von 26 Partien sind 22 gegen Klubs aus dem Bezirk Neusiedl und dem Seewinkel, also für die Fans uninteressant.“