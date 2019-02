Das Thema Aufstieg nimmt in Klingenbach keiner mehr in den Mund. Dachte man Anfang Herbst noch fälschlicherweise, dass das Projekt Titel ein sportlicher Durchmarsch wäre, ist man schon seit geraumer Zeit am Boden der Realität angelangt.

Die ohnehin schon dünne Kaderdecke wurde im Winter nicht verstärkt. Viel mehr musste man einen sportlichen Aderlass verkraften. Legionär Filip Krchnak wurde noch während der Hinrunde nach Hause geschickt. Lukas Hutta saß oftmals auf der Bank, fand in der Übertrittzeit nicht einmal mehr einen Abnehmer. Blieb Jan Bajza übrig, der beim 3:3-Test in Deutschkreutz sogar als Innenverteidiger aushelfen musste.

Auf dieser Position hat Trainer Hans Dihanich eine weitere Baustelle – Danijel Markic unterzog sich einer Meniskusoperation. Wann er wieder fit wird, ist fraglich. Zuletzt durfte Youngster Alexander Hofleitner in der Defensive sein Talent unter Beweis stellen.

Sauer stieß dem Coach die etwas zu lasche Einstellung einiger seiner Kicker auf. „Wir wissen, dass wir nicht Barcelona sind“, so Dihanich. „Aber ein ordentliches Aufwärmen kann ich beispielsweise von jedem Spieler verlangen.“ So mancher seiner Akteure tue „eben“ nur das Notwendigste.

Am Samstag (13 Uhr) kommt Ostliga-Team Parndorf nach Klingenbach. „Da werden wir sehen, wo wir stehen“, so Dihanich. „Es kann aber nicht sein, dass man manche immer extra zu einer besonderen Leistung auffordern muss.“ Immerhin aber gelang in Deutschkreutz Marco Laubner ein Doppelpack, Philipp Grafl scorte einmal.