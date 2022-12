Knartz zu Steinbrunn: „Ein anderes Kapitel“

Werbung

Im vergangenen halben Jahr ist es um den Deutschen, der seine Packler einst in Kaiserslautern, bei 1860 München und in Trier schnürte, ehe er der Liebe wegen den Weg ins Burgenland fand, ruhig geworden. Draßburg hielt er acht Jahre lang die Treue, dann ließ er seine Karriere im Sommer in Bad Sauerbrunn ausklingen. Jetzt kehrt er in seinen Wahl-Wohnort Steinbrunn zurück. „Den können wir immer brauchen, mit seiner Klasse reicht das für diese Liga“, meinten manch Fußball-Experten aus der Gemeinde, als man den Namen Knartz hörte. Doch dieser kommt nicht als Spieler, sondern als stellvertretender Sektionsleiter. „Ich werde das Team rund um Marc Saile und Florian Troindl verstärken“, schildert der 32-Jährige. Seinen Spielerpass wird er auf jeden Fall nach Steinbrunn mitbringen. Ist das schon ein kleiner Tipp, ob er nicht doch noch auflaufen wird? „Höchstens in der Reservemannschaft“, so Knartz weiter. „Ich bin überzeugt, dass man mich immer wieder überreden wird, um in der Ersten zu spielen. Doch vielleicht einmal nur zu trainieren und dann einen Stammplatz erwarten – das ist nicht mein Stil.“ Laut eigener Aussage beginne für den Jung-Vater jetzt „ein anderes Kapitel“ am Sportplatz. „Den Rücktritt im Sommer habe ich mir gut überlegt.“ Eines Tages könne er sich vorstellen, als Trainer zu arbeiten, so Knartz lächelnd.