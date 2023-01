Kompletter Kaderumbruch bei Wimpassing

Werbung

Als Gigi Ileana Anfang November als neuer Wimpassing-Coach präsentiert wurde, war nur eines fix: Matthias „Motz“ Grassl wurde mitgeteilt, dass man mit ihm nicht mehr plant – er verabschiedete sich und heuerte artig bei Ex-Coach Michael Hartl in Guntramsdorf an. Damals ging man noch davon aus, dass der Rest der Mannschaft das Stammgerippe für das Frühjahr bilden würde. Doch es kam alles anders: Sturm-Ass Sani Vuckic liebäugelte rasch mit einem Wechsel, Kompagnon Grassl wollte ihn ebenfalls nach Guntramsdorf lotsen. Zunächst gab es seitens des Vorstandes ein Veto, doch nun erteilte ihm Obmann Hans Leitgeb die Freigabe. „Wenn einer absolut nicht mehr will, dann macht es wenig Sinn“, so der neue Klub-Boss. Doch damit nicht genug, in der Zwischenzeit verließen vier weitere Akteure den Verein. David Marin heuerte in Forchtenstein an, Bruder Aleksandar macht aufgrund seines Studiums eine Fußball-Pause. Turgay Arslan will sein Glück in Großhöflein versuchen und Gerald „Gerry“ Lintner – er wurde erst im Sommer noch zu einem Bleiben überredet – ist die Fahrerei (er wohnt im 22. Wiener Gemeindebezirk) zuviel, will sich in örtlicher Nähe einen Klub suchen.

Ein neuer Stürmer soll noch kommen

Jetzt waren Sportchef Ricardo Sekulovic, Trainer Ileana und Obmann Leitgeb gefordert. Noch vor dem Jahreswechsel gab es zwei Transfers: Adam Straka kam aus Oberndorf und Dejan Sukala aus Hof am Leithagebirge. Nun folgten deren zwei weitere: Joshua Ndukwu, ein 26-jähriger Außenbahnspieler, war seit seinem Engagement bei Wacker Innsbruck vereinslos. Nun zog er nach Wien um und schnürt seit dem Trainingsstart am Montag seine Packler für den SV Wimpassing. Neu ist auch Oktay Semiz, der zuletzt beim ASK Mannersdorf unter Vertrag stand. Der 25-jährige Angreifer wurde bei der Vienna ausgebildet, soll im Sturm glänzen. „Einen Stürmer werden wir noch präsentieren“, meint Leitgeb. „Dann haben wir einen ordentlichen Schnitt vollzogen und bauen eine neue Mannschaft auf.“