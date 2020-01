Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. In Trausdorf ist nach der trostlosen Hinrunde – nur ein Sieg, man überwintert als Tabellenschlusslicht – Aufbruchsstimmung eingekehrt. Doch nicht im positiven Sinn für den Klub, denn vier Stammspieler sind schon fix weg. Goran Batar bleibt zwar Spielertrainer, erledigt diesen Job aber jetzt bei Liga-Konkurrent Wimpassing. Sasa Stojnic hat in Obergänserndorf unterschrieben, Nikola Tadic in Weißenbach. Jetzt ist auch noch der Goalie abhanden gekommen. NÖ-Landesligaklub Ortmann buhlte anscheinend erfolgreich um die Fangkünste von Manuel Niehrig, der sich in der Hinrunde ordentlich ins Rampenlicht gespielt hatte. Neo-Trainer Gigi Ileana wollte ebenso wie Guszics den Tormann halten. „Wer weiß, ob er dort spielt“, waren die Trausdorfer Argumente, die schließlich nicht fruchteten.

Legionärs-Trio stieß am Montag zum Training

Die Sorge, dass das Trausdorfer-Werkel auseinanderbricht, wurde noch dazu durch die Sportplatz-Diskussionen (Auslaufen des Esterhazy-Pachtvertrags im August) zusätzlich befeuert. Doch Ileana gibt sich kämpferisch, hat in der Vorwoche mit der Vorbereitung begonnen. Ein knappes Dutzend Kicker waren sportlich zu unterhalten, nicht gerade das Gelbe vom Ei für einen neuen Coach beim Einstand. Am Montag jedoch trafen die Legionäre David Lenghart, Samuel Leno und Frantisek Nagy dazu. „Deren Vereinbarungen gelten bis zum Sommer, die bleiben“, merkt Ileana an. Nun ist man auf der Suche nach tauglichen Ergänzungsspielern. Ein Tormann muss auf jeden Fall her. Mit einem etwaigen Abstieg hat man sich schon auseinandergesetzt. „Wenn, dann wollen wir eine funktionierende Mannschaft für die 1. Klasse Nord aufbauen“, so der Obmann. Obwohl er damit spekuliert, dass man den einen oder anderen Gegner hinter sich lassen könnte. „Wimpassing hat ebenfalls viele Spieler abgegeben, Wallern kann man auch einholen.“