Mit einer Dienstzeit von sechs Jahren galt der Trainer des SK Pama, Karl Prügger, bereits als Dinosaurier. Jetzt ist einmal Schluss, Prügger informierte in der Vorwoche Obmann Dieter Steiner, dass er sein Amt niederlegen wird. „Zuerst wollten wir ihn noch überreden, zu bleiben“, fasste Steiner nach der freitägigen Skype-Vorstandssitzung zusammen. Doch Prügger blieb bei seiner Entscheidung, die – seiner Ansicht nach – zum besten „Aufhörmoment“ gefallen sei.

Die SKler übernahm er vor dem Start in die Frühjahrssaison 2015, damals auf dem fünften Rang in der 1. Klasse Nord. Zum Einstieg feierte man einen 4:1-Sieg über Zurndorf. Damals schon am Feld standen Kapitän Christian Hafner und Neo-Legionär Ivan Palo. Schließlich landete man auf Platz sechs. „Ich durfte hier etwas aufbauen und erhielt vom Vorstand die notwendige Zeit dazu“, dankt Prügger allen Funktionären, die ihm während seiner Amtszeit den Rücken nicht nur freihielten, sondern auch stärkten.

„Auswärtige wussten, dass sie sich schon gar nicht mit dem Coach anlegen brauchen“, erläutert Steiner. „Der eine oder andere war doch nicht der einfachste Charakter.“ In der kommenden Saison wurde die Mannschaft abermals verstärkt und ergänzt, Platz drei war die Ausbeute.

Der große Wurf und geforderte Wurf und Aufstieg gelang dann im Sommer 2017 mit dem Meistertitel – fünf Punkte Vorsprung auf Gattendorf. Das erste Jahr in der 2. Liga Nord stand unter dem Motto der Konsolidierung und gelang perfekt – Platz sechs. 2018/19 gelang ein weiterer Meilenstein – zur Halbzeit im Winter lag man vorne, der inoffizielle Titel eines Herbstmeisters wurde ausgelassen gefeiert. Intern wurde viel diskutiert, ob ein Landesliga-Abenteuer sinnvoll wäre. Man beließ es beim Konjunktiv, Platz drei war aber mehr als nur ein Achtungserfolg.

Zwei Trainer gehen, zwei Freunde bleiben

„Sechs Jahre im Amateurbereich bei einem Verein, das ist eh schon Wahnsinn“, umschreibt der scheidende Coach seine SK-Karriere.

„Die Zeit hier war wunderschön. Mehr als das, was war, kann man nicht erreichen.“ Angebote anderer Klubs hatte (und hat) er nicht, der Abschied kam komplett aus freien Stücken. „Ich bin nach allen Seiten hin offen, vielleicht auch als Sportdirektor“, so Prügger weiter. „Ein möglicher neuer Verein muss aber ein Konzept haben. In die ‚Schutzgruppe‘ gehe ich nicht, auch als Feuerwehrmann werde ich nicht einspringen.“

Mit Prügger verabschiedet sich auch Tormanntrainer Leo Weichselbaumer. Der „Cheffe“ selber hatte den Handschuh-Ausbildner einst zum Klub geholt, zeigte sich jetzt solidarisch. „Zwei Trainer gehen, zwei Freunde bleiben“ – so hieß es auch in einer SK Pama-Presseaussendung. „Ich konnte hier wirklich etwas aufbauen“, meint Prügger. „Konditions- und Stabi-Coach, das war alles möglich.“ Dem SK Pama wird er stets freundschaftlich gesinnt bleiben. „Sollte ich um Rat gefragt werden, bin ich stets zur Hilfe bereit“, so der Ex-Trainer weiter. „Jeder, der ein Angebot vom SK bekommt, muss das eigentlich sofort annehmen.“

Ein klitzekleiner Wermutstropfen bleibt – Prügger hat während seiner Amtszeit kein Derby (gegen den Ortsrivalen UFC Pama) gewinnen können. „Mit diesem Argument wollte man mich überreden“, kann der Coach nur grinsen. „Dafür habe ich bei der Austria im Akademiebereich kein einziges Derby – gegen Rapid, nur zur Anmerkung – verloren.“