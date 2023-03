Werbung

Mit Stürmer Roman Sabler und Defensivspezialist Tamas Pirka musste Pamhagens Trainer Hans Thüringer zuletzt auf zwei Schlüsselspieler verzichten. Beide verpassten den samstägigen Probegalopp krankheitshalber. So wie einige andere Akteure auch. „In dieser Vorbereitung habe ich bereits 26 verschiedene Spieler eingesetzt“, weiß der Coach. Die aktuellen Ausfälle kann er halbwegs verschmerzen. „Raunzen gibt’s nicht“, so Thüringer. „Besser sie sind jetzt krank als während der Meisterschaft.“ Positiv bewertet er vor allem die taktische Disziplin der Eigenbauspieler. Acht an der Zahl standen in Zurndorf beim Anpfiff am Platz und machten ihre Sache sehr gut. Mit Christoph Koppi, Oliver Thüringer und David Fleischhacker erzielten drei Akteure, die der Verein selber ausgebildet hat, die Treffer. „Die Youngsters sind jetzt gefordert, es geht nicht mehr alleine darum, nur etwas reinzuschmecken. Keiner kann sich beklagen, nicht genügend Einsatzminuten erhalten zu haben.“ Am Samstag, 15 Uhr, wird in Frauenkirchen der Ernstfall geprobt, für den Rückrundenauftakt eine Woche später gegen Wallern will man bestens gerüstet sein.