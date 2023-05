Rene Hoffmann neu in Wallern

Das ging ja flott – nach dem etwas überraschenden Abschied – nach einem 1:0-Sieg gegen Gattendorf – hat Deutsch Jahrndorfs Ex-Trainer Rene Hoffmann binnen weniger Tage auch schon einen neuen Job. Er ist somit einer der wenigen Coaches, die in ihrem Job kein Spiel der Liga versäumen – und das mit zwei Vereinen. „Ich hatte nach vier Jahren den Eindruck, dass ich die Mannschaft nicht mehr richtig erreiche“, so Hoffmann nach seinem ASV-Abschied. Nur einen Tag später wurde er auch schon kontaktiert – vom USC Wallern. Sein persönlicher „Plan A“ sei das nicht gewesen, aber nach einer kurzen Bedenkzeit sagte er doch zu. Für den Trainer ist das ein Quantensprung: Mit den Deutsch Jahrndorfern spielte er in den Top-Drei mit, jetzt geht es in den knüppelharten Abstieg. „Wir haben einmal vereinbart, dass ich bis zum Ende der Saison bleibe“, erklärt Hoffmann. „Vorrangig ist einmal der Klassenerhalt.“

Gegen Kittsee soll der erste Heimsieg gelingen

Die Welt würde in Wallern nicht komplett untergehen, sollte man – im schlimmsten Fall – absteigen. Der Unterbau passt, lediglich drei Auswärtige spielen in der Kampfmannschaft, in der Reserve verfügt man über einen großen Kader. In Winden präsentierte sich das Team überhaupt nicht wie eine Mannschaft, die am vorletzten Platz steht. Patrick Mayer, Marcel Jass & Co. erspielten sich die besten Möglichkeiten, trafen jedoch nicht ins Tor. Eine 4:0-Führung wäre – die Top-Chancen mitgezählt – nicht verwunderlich gewesen. Trotzdem reichte das engagierte und technisch versierte Auftreten nicht, in der Schlussphase kassierte man zwei Gegentreffer. Am Sonntag (16 Uhr) will man gegen Kittsee ins Tor treffen und den ersten Heimsieg in diesem Kalenderjahr feiern.