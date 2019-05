Am Montagabend wurde das Training kurzerhand abgesagt, gerade einmal sechs Spieler fühlten sich bemüßigt, zur Übungseinheit zu erscheinen. "Da gab es einige Ungereimtheiten, Dinge die nicht gepasst haben", so der scheidende Trainer Christian Rotpuller. "Öffentlich möchte ich aber nicht allzviel darüber sagen." Klar, die Trainuingsmoral der Star-Truppe rund um Andi walzer & Co hatte sicherlich ihre Eigenwilligkeiten. Wenn es lief, dann wie am Schnürchen. Wenn nicht, dann setzte es extrem peinliche Niederlagen. Die Defensive wurde aufgrund der starken Offensive meist sträflich vernachlässigt. "Aufgrund des engen Kaders konnte ich auch niemand disziplinieren, geschweige denn rotieren", so der Ex-Coach.

Bis zum Saisonende hinaus übernimmt Goran Batar die Funktion des Spielertrainers. Die Kicker kennt seine Mitstreiter und ihre Mätzchen sehr gut. Erfahrung als Coach hat er bislang mit der U12 aus St Georgen gesammelt. Ob eventuell der schmollende walzer auch überredet werden kann, zu kommen? Immerhin steht am Samstag, 18 Uhr, das Derby in klingenbach an. Wohl die letzte Chance, um auf den Leader aufzuholen.