SC Kittsee: Der Nächste, bitte

„Das Christkind hat uns rechtzeitig einen neuen Trainer gebracht“, verkündete Kittsee-Sektionsleiter Dieter Valentin rund um Weihnachten. Manfred Wachter ist – nach Franz Ziniel, Erwin Raithofer und Stanislaw Moravec – der vierte Coach der Saison. „Wir hatten bereits vor drei Jahren einmal Kontakt. Aber jetzt sind wir uns rasch einig geworden“, kommentiert Wachter seine Verpflichtung. „Die Mannschaft steht aktuell nicht dort, wo sie hingehört.“ Am 18. Jänner will der Neo-Coach mit der Vorbereitung starten. Rein kadertechnisch ist man noch auf der Suche nach einem Angreifer.

Ob alle Legionäre bleiben werden, ist jedoch fraglich. Wachter kennt den Fußball der Ostregion wie seine Westentasche. Als Spieler war er in Mödling, bei Donaufeld, Vienna, St. Pölten, Würmla, Parndorf und Retz. Der heute 52-Jährige betreute als Coach auch schon den SC Neusiedl/See im Burgenland. Weitere Stationen waren Himberg, Langenrohr, Schwechat, Retz, Mannsdorf, Mannswörth und Mannersdorf. Letztgenannten Klub verließ er im September als Schlusslicht. Diese Situation kennt er also, will aber möglichst rasch mit Kittsee diesen Platz verlassen.