Schneider ist neuer Interims-Coach in Breitenbrunn

Die 1:4-Niederlage in Deutsch Jahrndorf war wohl eine zu viel. Alexander Janisch, der erst in der Rückrunde der vorigen Saison als „heimische“ Trainerlosung für Marco Cadek (er nahm damals das Angebot von Burgenlandliga-Verein Schattendorf an) installiert wurde, ist nicht mehr Coach des Aufsteigers.

Janisch hatte als sogenannter „Headcoach“ den damaligen Tabellenführer der 1. Klasse Nord zum Meistertitel geführt. Ihm zur Seite standen mit Martin Kocis und Martin Hudak zwei arrivierte und erfahrene Spieler. Erwin Raithofer, bekannt als Liga-Insider, stand ebenfalls oft am Platz, beobachtete im Vorfeld der Herbstpartien die Gegner.

„Das kann unmöglich gut gehen“, meinten bereits nach wenigen Meisterschaftsspielen nicht nur Zuseher und Beobachter, sondern auch der eine oder andere Funktionär. Es gebe keine klare Linie in sportlichen Belangen, Janisch soll auch nachgesagt worden sein, bei Aufstellungen etwas zu experimentell, im Trainingsalltag mitunter auch eigenwillig und stur zu handeln. Summa summarum: mit Siegen und einer besseren Platzierung wäre diese Betreuerkonstellation wahrscheinlich nicht so rasch hinterfragt worden.

Christoph Schneider als Interimslösung

In den letzten beiden Partien wird Spieler Christoph Schneider die Truppe coachen. „Wir wollen noch das Optimum an Punkten mit ihm erreichen“, so Pressesprecher Matthias Hareter. „Nach dem Ende der Herbstmeisterschaft wird dann ein neuer Trainer präsentiert.“Die Gespräche diesbezüglich sind angelaufen. Es soll ein idealer Mann gefunden werden, der einerseits die Liga kennt, andererseits aber den nötigen, gesunden Abstand zum Team hat.