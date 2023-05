SK Pama: Charly Prügger hilft aus

Nach der Trennung von Stefan Rainalter vor zwei Wochen übernahmen Michael Hafner, Oskar Preis und Radovan Nosko das Coaching beim SK Pama. Zwei Spiele, ein Punkt – stark kann man diese Ausbeute nicht bewerten. Nun soll ein alter Bekannter die Kastanien aus dem Feuer holen und für frischen Wind sorgen. Immerhin – „spielen“ darf man sich nicht, in den verbleibenden sechs Runden müssen noch einige Punkte (vor allem Siege) her, um nicht in die Gefahrenzone zu rutschen. Für die verbleibenden Partien hilft Karl „Charly“ Prügger aus. Er kennt den Verein in- und auswendig, immerhin war er bis Ende 2020 sechs Jahre schon beim SK Pama als Trainer engagiert, stieg mit dem Klub in die 2. Liga auf. Bei der 0:1-Niederlage in Kittsee sah Prügger seiner alten-neuen Mannschaft schon auf die Beine, am Tag darauf machte er sich beim Spiel Winden gegen Wallern eifrig Notizen.

Im Sommer übernimmt dann Zoltan Fekete (Anm: Er war noch bis November Coach in Winden.) das Trainerzepter. Gleich stand der „Trainer-Sir“ nicht zur Verfügung. „Er hat eine halbjährige Pause eingeplant, das zieht er auch durch“, erklärt Hafner.