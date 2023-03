Steinbrunn: Mit breiter Brust ins Derby

Werbung

Mit gemischten Gefühlen erwartete Steinbrunns Neo-Trainer Mario Töltl (er wurde nach dem Rücktritt von Christian Staffler erst mit dem Start der Vorbereitung verpflichtet) den Auftakt der Rückrunde. Seine Wunsch-Stammformation konnte der Coach in den Winter-Testspielen nie aufs Feld schicken. Rekonvaleszente, Krankheiten, Verletzungen, Urlaube – „Pfusch am Bau“ ist da eine gute Umschreibung. Doch in der vergangenen Woche lichtete sich das Lazarett, Töltl konnte gegen Mönchhof fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Dominik Löwy fehlte – er fasste nach seiner Rot-Entgleisung in Rust in der Vorwoche eine Sperre aus.

Umso überraschter war man in Steinbrunn, wie die neu formierte Mannschaft auftrat. Die Abwehr wurde auf eine Dreier-Kette umgestellt, Neuzugang Elias Mezgolits fügte sich auf der rechten Seite schon tadellos ein. Davor räumten Marco Senger und Mateas Lemut ab, Robert „Bobby“ Wallentits rückte auf die Außenbahn im Mittelfeld auf. Gemeinsam mit den Harangozo-Brüdern klappte das Gegen-Pressing bis auf einen kurzen Hänger in der Schlussphase der zweiten Halbzeit bereits nach Wunsch. „Mit dem Gezeigten bin ich sehr zufrieden“, hatte Töltl eine ordentliche Portion Lob parat. „Rein spielerisch hat mir die erste Halbzeit besser gefallen.“

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht nun das Bezirksderby in Wimpassing an. Nach der 0:5-Klatsche in Illmitz steht deren Trainer Gigi Ileana bereits unter Zugzwang. „Wir müssen punkten“, weiß der Coach, dass aktuell nur Siege zählen. Das Defensivspiel müssen die Wimpassinger dringend in Griff bekommen, am Samstag war die Abwehr „offen“ wie ein Scheunentor. Er hofft, dass Adam Straka wieder zur Verfügung steht. Er soll hinten für Sicherheit und Ruhe sorgen, denn das samstägige Experiment mit dem hohen Attackieren ging ordentlich in die Hose. „Wir haben aus der Niederlage unsere Lehren gezogen und werden uns ganz anders präsentieren“, so Ileana.