Steinbrunn: Töltl ist nicht mehr der Trainer

Am Montagabend leitete Mario Töltl noch das Training beim ASV Steinbrunn, am Dienstag um die Mittagszeit war er seinen Job los. „Man muss sich nur die Tabelle ansehen“, erläuterte Obmann Harald Marczinyas die Entscheidung. „Töltl hat viele neue Impulse in den Trainingsbetrieb gebracht, auch die Strukturen positiv verändert.“ Trotzdem wurde er aufgrund von Erfolglosigkeit entlassen – nur fünf magere Punkte aus sechs Spielen standen auf der Habenseite.

„Schade, ich hätte gerne in den verbleibenden sieben Spielen der Hinrunde den sportlichen Turnaround geschafft“, so der Ex-Coach. Nachsatz: „Wir haben uns jedoch in Ehre und auf Augenhöhe voneinander verabschiedet.“

Am Samstag soll bereits der neue Trainer die Partie beim Schlusslicht Gattendorf coachen. Einen Wunschkandidaten gibt es – laut Obmann – bereits. Bei Redaktionsschluss hatte derjenige aber noch nicht fix zugesagt.