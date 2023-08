Steinbrunn: Unnötige Kartenflut

Eigentlich hatte Steinbrunn beim Neo-Landesligisten Halbturn alles in Griff. Die Feldüberlegenheit in der ersten Halbzeit führte zu dicken, aber ungenützten Chancen. „Wir waren zum Großteil in der gegnerischen Hälfte und hatten den Gegner in Griff“, war Coach Mario Töltl mit der Leistung seiner Truppe zufrieden.

Nach der Pause kam die Müdigkeit und (leider) die 61. Spielminute. Was war passiert: Nach einem Foulspiel an einem Steinbrunner kam es zu einem kleinen Krisengipfel mehrerer Spieler. In dem Getümmel war es kaum möglich, den Überblick zu bewahren. Schiedsrichter Kemal Kacanzi zeigte trotzdem vier Rote Karten, jeweils zwei für Steinbrunn: Csongor und Bence Harangozo mussten das Spielfeld verlassen. Bei Halbturn erwischte es Eric Takac, der somit frühzeitig duschen ging. Dass Kacanzi auch einen weiteren Halbturner den Roten Karton gezeigt hatte, dürfte rasch in Vergessenheit geraten sein. Jedenfalls verließ nur ein USV-Kicker den Platz. Dafür wurde der heimische Trainer Peter Herglotz mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen. Der Übungsleiter der Halbturner war zur Diskussion ins Feld gewandert und stellte den Referee zur Rede. Der fand das weniger lustig und zückte die Karte.

Töltl und Co. hoffen auf Strafminderung

„Das war der Knackpunkt in der Partie“, ärgerte sich Töltl, dessen Mannschaft schlussendlich mit 1:4 besiegt wurde. Freilich schmerzen die beiden Roten Karten noch mehr. Die beiden Harangozos werden zum Meisterschaftsauftakt wegen Sperre fehlen. Vielleicht gelingt dem ASV aber noch, eine Straflinderung bei der Verbandsanhörung einzufordern. „Wir haben alles auf Video“, hofft Töltl, dass das Strafausmaß nicht so heftig ausfällt. Zu allem Überdruss bekam kurz vor Spielende Hüseyin Akyildiz die Ampelkarte. Seine Sperre gilt aber nur für den Cup und nicht für die Meisterschaft.