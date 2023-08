Steinbrunns Angriff war zu fahrlässig

Nach dem Studium der Videoanalyse war Steinbrunns Trainer Mario Töltl ein weiteres Mal entsetzt. „Wir hatten 78 Prozent Ballbesitz und haben 20 Mal auf das gegnerische Tor geschossen“, schüttelte der Coach den Kopf. „und bei dieser Bilanz gelingt uns nur ein Treffer.“

Im Durchschnitt alle fünf Minuten verzeichneten die Steinbrunner-Kicker eine Top-Möglichkeit, doch bis auf den Ausgleichstreffer durch Patrick Schöttel landete die Kugel kein weiteres Mal im Netz. „Das war mehr als nur fahrlässig, fast schon Vorsatz“, so Töltl in seiner ersten Emotion nach der 1:2-Niederlage in Kittsee. Alleine der pfeilschnelle Thierry Ahissan hatte sechs ausgezeichnete Chancen. „Da muss es mindestens einmal klingeln“, ärgerte sich Töltl.

Am Montag-Training wurde in der Kabine das Thema der mangelhaften Torausbeute angesprochen. „Das Spiel über die Flügel, das rasche Umschalten sowie die tollen Kombinationen klappen ja hervorragend“, hatte Töltl auch Lob parat. „Jetzt müssen wir vorne eben treffen.“

Mit Aufsteiger Gols (Samstag, 17.30 Uhr) kommt aber ein Team nach Steinbrunn, das zum Auftakt gezeigt hat, was Effizienz bedeutet. Beim 5:2-Sieg klappte nach vorne fast alles. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, stapelte Gols-Trainer Hans Thüringer tief. „Wir werden konzentriert agieren und wollen etwas mitnehmen.“

Steinbrunn hat - personell gesehen - zwei Sorgen weniger. Die Brüder Bence und Csongor Harangozo sind nach ihren Sperren wieder einsatzberechtigt.