SV Wimpassing: Gigi Ileana abgelöst

In der Doppel-Nachtragsrunde Ende April/Anfang Mai setzte es für die Wimpassinger zwei Niederlagen. Spätestens seit da rumorte es beim Klub intern. Obmann Hans Leitgeb sowie Sport-Boss Ricardo Sekulovic berieten sich lange und kamen zur Entscheidung, sich von Trainer Gigi Ileana zu trennen. „Uns ist das wirklich schwergefallen, aber wir mussten etwas unternehmen“, so Sekulovic. „Ileanas Training war toll, eine wirklich moderne Performance. Ihm fehlten aber schließlich die Punkte.“ Verletzte, Kranke sowie Gesperrte – dazu noch die Tatsache, dass man bei den Winterneuzugängen nicht bei jeder Personalaktie den richtigen Riecher hatte – die Mannschaft präsentierte sich in einigen Partien (beispielsweise beim 0:5-Auftakt in Illmitz) nicht zwingend ligatauglich. Andererseits gab es auch Kampfsiege – wie etwa das 2:1 gegen einen der direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, dem FC Mönchhof.

„So ist eben das Geschäft“

„Natürlich bin ich enttäuscht“, stieß Ileana vor allem die Vorgangsweise der Entlassung auf. Am Donnerstag leitete er noch das Training, am Freitag erhielt er den Anruf, dass er seinen Job los ist. „So ist eben das Geschäft“, so Ileana weiter, der mitunter kritisierte, dass der Klub im Winter keine starken Kicker – mit Ausnahme von Filip Masulovic – verpflichtet hatte, Leitgeb und Sekulovic zudem immer wieder bei der Aufstellung mitmischen wollten.

Am Samstag, bei der 1:2- Niederlage bei Titelaspirant Halbturn, sprang Sekulovic als Trainer ein und zeigte sich mit dem Gezeigten zufrieden: „Die Mannschaft hat wieder Herz gezeigt, leider können wir uns davon nichts kaufen.“ Schon am Freitag war klar, dass ab Montag Christian „Chris“ Wolf (Ex-Eisenstadt) den Verein – vorerst bis zum Ende der Saison, anvisiert wird danach eine längere Zusammenarbeit – übernehmen wird. Er startet am Sonntag, 17.30 Uhr gleich mit dem zum „Neun-Punkte-Spiel“ ausgerufenen Match gegen den SK Pama. In Halbturn, wo man sich sportlich nicht viel erwartet hatte, wurden angeschlagene sowie gelb-gesperrte Kicker nicht aufgestellt. Tobias Szilvasi und Dejan Sukala sowie Leon Simsek und Mathias Richter – quasi eine komplette Abwehrkette – stehen dem Neo-Coach zur Verfügung.