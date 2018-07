„Bei uns ist immer Action“, kann sich Trausdorfs Obmann Günther Guzsich ein breites Grinsen nicht verkneifen, wenn er auf den Transfersommer angesprochen wird. 9 zu 9 lautet die Ausbeute, wenn man Zu- und Abgänge miteinander vergleicht.

Mit Ernest Palkovich und Christopher Barilich haben zwei Urgesteine ihre Karrieren beendet. Jan Kummer versucht es in der Burgenlandliga – er übersiedelte nach Sankt Margarethen. Danijel Markic landete in Klingenbach, Samir Mesanovic in Sigleß. Das aus Özgür Nurlu, Marko Ilic, Florian Schmidt und Patrick Prokop bestehende Quartett heuerte im Viererpack in Rust an.

Auf der Habenseite steht mit Andreas Walzer, der aus Bad Sauerbrunn gekommen ist, ein echter Kracher. Der Regisseur soll Mirza Sejmenovic mit Torvorlagen füttern. Fabian Leeb, einst Hoffnungsschimmer in der AKA Burgenland, hütet ab sofort das Tor.

Sasa Stojnic ließ schon anklingen, dass er die Abwehr gut organisieren kann. Philipp Marenich kommt aus Hornstein. „Er hat sich auch schon bestens eingefügt“, merkt Guzsich an. Aus Draßmarkt kommt Detre Ivencsics, aus Rust Lukas Fischer, aus Stoob Peter Nemeth und aus Simmering Sebastijan Maric, Stefan Hombauer wurde reaktiviert.

Trainer Christian Rotpuller hat jetzt genug zu tun. Nachdem er sich endlich alle Namen und Gesichter gemerkt hat, muss er die acht Neuverpflichtungen zu einer homogenen Truppe schmieden. „Wir wollen wieder vorne mitspielen“, erläutert Obmann Guzsich das Ziel. „Nach der Hinrunde werden wir sehen, was dann möglich ist.“