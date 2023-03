Unterschiedliche Bedingungen

Werbung

Gleich zwei Testspiele innerhalb von vier Tagen absolvierte das Tabellenschlusslicht, um die ideale Formation zu testen. Immerhin möchte man so rasch als möglich die Rote Laterne abgeben. „Unterschiedlicher kann es wohl nicht sein“, stellte Tadtens Neo-Trainer Rainer Weiß fest. Ließ man beim 9:1-Kantersieg gegen Neufeld Gegner und Ball perfekt rollen, so tat man sich auf der – zugegeben recht holprigen Wiese auf der eigenen Anlage ziemlich schwer, um flüssige Kombinationen aufzuziehen. Der Auftritt wirkte in Summe gesehen eher pomadig als angriffslustig. „Wichtig war, dass wir auch zu Null spielen können“, erklärt der Coach weiter.

„Die Jungs sind sehr motiviert und hungrig“

„Das wird in der Meisterschaft enorm wichtig sein.“ Seiner Ansicht nach blickt man schon jetzt auf eine positive Vorbereitungsphase zurück: „Die Jungs sind motiviert und hungrig. Auch die Stimmung und der Zusammenhalt passen.“ Zurzeit werden in den einzelnen Trainingseinheiten die nächsten Schritte forciert. Das schnelle Attackieren und Pressen, die Schwächen des Gegners nutzen – all das soll bis zum Meisterschaftsauftakt den Feinschliff erhalten. Die Dreier-Sturmreihe hat sich bereits herauskristallisiert. Im Zentrum ist Aleksandar Stanojcic als „Brecher“ gedacht, flankiert an den Seiten von Rastislav Kruzliak und Marek Sabo. Dahinter soll Mario Sack für die Vorlagen sorgen, abgeschirmt von Thomas Regner und der von Samuel Hegyi organsierten Abwehr. Zufrieden zeigt sich Weiß auch mit der Leistungssteigerung von Last-Minute-Transfer Dimche Chavkarovski. Er machte zuletzt auf der rechten Seite (als Verteidiger oder im Mittelfeld auf der Außenbahn) eine gute Figur.