Bei der Weihnachtsfeier des SV Wimpassing wurden die Katzen aus dem Sack gelassen. Denn die Funktionäre rund um den Sportlichen Leiter Markus Windholz hatten versprochen, bis dahin den neuen Trainer zu präsentieren. Geworden ist daraus ein Duo.

Lukas Mössner, der schon mit und bei Ex-Coach Rolf Meixner sowohl in St. Georgen als auch in Wimpassing Erfahrung als Betreuer gesammelt hat, wird gemeinsam mit Goran Batar nicht nur kicken, sondern auch das Training anleiten.

Batar kennt sich diesbezüglich ebenfalls gut aus, hatte er die Funktion als Spielertrainer in der Hinrunde beim SC Trausdorf über gehabt. Batar, der eigentlich nach St. Georgen hätte wechseln sollen, soll nun gemeinsam mit Mössner den Verein in ruhige Fahrwasser schippern – Hauptaugenmerk liegt auf dem Einbau von jungen Spielern. Das gilt jetzt auch für St. Georgen. „Batar ist auf uns zugekommen“, so UFC-Obmann Erwin Nemeth. „Jetzt bauen wir komplett auf Eigenbauspieler. Für beide Seiten passt das besser so.“

Weiters im Betreuerteam ist Gerhard Proyer, der sich hauptsächlich um die Ausbildung der Torhüter kümmern wird.