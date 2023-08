Wimpassing mit interessanter Herausforderung

Alle (halbe) Jahre wieder - beim SV Wimpassing bleibt in der Übertrittszeit selten ein Stein auf dem anderen. Torwart Michal Vojtech, Vladyslav Marchuk, Darko Stevanovic, Erick Cikos, Lukas Heinicker sowie Heimkehrer Tobias Wady sollen von Neo-Coach Robert Rainalter rasch integriert werden.

Noch klappt das Vorhaben nicht, denn immer wieder fehlen Spieler, die eigentlich zur Stammformation gehören. „Verletzungen, Urlaube - die Zeit, sich gut kennenzulernen, ist echt knapp“, weiß Rainalter. „Das ist eine interessante Herausforderung und zurzeit eine schwierige Aufgabe.“

Die Youngsters will der Trainer auch forcieren. Mit Maximilian Weber oder Adrian Karlik sowie den Brüdern Florian und Lukas Grossmann ist er zufrieden, sie würden aber noch Zeit benötigen, um für die Erste in Frage zu kommen. „Wahrscheinlich müssen sie aber spielen“, so Rainalter. Dominik Rigbi oder Thomas Leitgeb zählen da fast schon zu den „alten Hasen“.