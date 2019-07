Einst galt Rolf Meixner als Lauf-Guru, der den harten Drill und gründlich-deutsche Knochenarbeit gewohnt war. Seit längerer Zeit widmet er sich dem Fußballsport, seine erste Sporen verdingte er sich als Trainer des UFC St. Georgen. Von Erfolg war sein Job nicht gekrönt. Nach dem Abstieg im Juni des Vorjahres trat er als Coach zurück.

Nun ist er wieder da und hat erneut ein Himmelfahrtskommando (in St Georgen wurde einst voll abgespeckt) übernommen: Absteiger Wimpassing will sich mit ihm in der Liga konsolidieren, auf keinen Fall nach unten durchgereicht werden.

Meixner durchkramte auf der Suche nach neuen Spielern seine Aufzeichnungen und wurde bei seinem ehemaligen Klub fündig.

Veilchen-Talent ist auch noch gekommen

Gleich ein Quartett holte er aus dem Georgi-Stadion nach Wimpassing: Horst Kögl und Tobias-Bernhard Vlahovic kennt er noch gut aus den Zeiten als Nachwuchsbetreuer, Dejan Lukic und Pascal Wirth übersiedeln ebenfalls. Torhüter Fabian Leeb (Ex-Trausdorf, Ex-AKA) ist eigentlich auch ein Schurldorfer. Aufgepeppt wurde der Kader mit eher bislang unbekannten Akteuren.

Gregor Zenz (Unterwaltersdorf) und Leon Grasser (Mannersdorf) sind gerade erst dem Nachwuchs entsprungen, Nedim Becirovic (Obergänserndorf) sowie Aleksandar Marin (Ebergassing) müssen sich erst den neuen Aufgaben und dem Liga-Alltag stellen sowie dort durchbeißen.

Dran waren die Wimpassinger noch an einem AKA-Veilchen. Kurz vor dem Ende der Übertrittszeit wurde David Marin von der Austria Akademie für ein Jahr ausgeliehen.