Wimpassing probiert neue Varianten aus

Am Ende der Transferperiode wurde man in Wimpassing, wo im Winter der Kader ordentlich umgekrempelt wurde, noch einmal tätig. Der 31-jährige Stürmer Dusan Vano (einst in Ziersdorf, zuletzt bei OFK Tovarniky) wurde aus der Slowakei geholt. Er könnte gemeinsam mit dem von Wacker Innsbruck verpflichteten Joshua Nduku den Angriff bilden.

Doch dem war nicht genug – mit Filip Masulovic wurde in der Vorwoche eine weitere Neuverpflichtung präsentiert. Der 25-Jährige ist im Burgenland kein Unbekannter, im 2018er-Jahr kickte er in Ritzing.

Vier Testspiele, ebenso viele Niederlagen – Trainer Gigi Ileana ist mit den Fortschritten seiner Mannschaft trotzdem zufrieden. „Wir probieren sehr viel aus“, meint der Coach. „Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Dafür spricht die Trainingsbeteiligung, trotz Kälte (Krankheiten) und Semesterferien (Urlaub) sind 90 Prozent der Kaderspieler stets anwesend. Fix ist für Ileana, dass mit einer Vierer-Abwehrkette gespielt wird. Hier wurde schon ordentlich rochiert. Sowohl die Neo-Legionäre Adam Straka und Dejan Sukala als auch Mario Erben und Thomas Leitgeb durften sich schon als Innenverteidiger versuchen. „Die Resultate sind für mich zurzeit Nebensache“, erläutert der Trainer. „Ich gebe allen eine faire Chance, um sich für die ersten Elf zu empfehlen.“ Im Trainingsalltag wird Ileana von einem „alten Spezi“ unterstützt: Marjan Jitaru fungiert in Wimpassing jetzt als Co-Trainer.