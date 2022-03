Wimpassing-Trainer Mike Hartl: „Funktionieren als ein Team“

Am Donnerstag-Abend sagten die Steinbrunner das Testmatch gegen Wimpassing ab. Dort reagierte man flott, für Freitag wurde als Ersatz ein Probegalopp gegen Burgenlandliga-Klub Deutschkreuz ausgemacht, dessen Rückrunden-Auftaktmatch auf 15. März verlegt worden war.

Bei den Wimpassingern stand Radovan Mitrovic nach seiner Verletzungspause wieder im Kader, Sebastian Mayerhofer musste pausieren. In einer flotten Partie konnte die Hartl-Mannschaft dem Gegner ordentlich Paroli bieten, kam auch zu guten Möglichkeiten. Beide Torhüter – Lukas Rosenbauch und Isaac Adogbeij erhielten je 45 Minuten, um sich zu präsentieren.

Flexibler dank mehr Optionen

Von den Youngsters wurde U16-Spieler Vinko Grgic in der letzten Viertelstunde eingewechselt. Er kam für Sani Vuckic, der nach rund einer Stunde den Führungstreffer erzielt hatte.

„Der trifft zurzeit in jedem Spiel“, freute sich Trainer Michael Hartl über die Top-Quote und gute Form des Angreifers. „Momentan läuft alles nach Plan. Wir funktionieren immer mehr als Team.“ Bis zum Rückrundenauftakt in etwas mehr als zwei Wochen (Sonntag, 20. März, 15 Uhr) beim UFC Pama will man ab nun an den technisch-taktischen Feinheiten arbeiten.

Da man im Mittelfeld jetzt mehrere Optionen hat, stehen verschiedene Varianten an. Offensiv eventuell mit drei Stürmern, oder auch defensiv mit einer Doppel-Sechs und einem Angreifer.