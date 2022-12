Wimpassing verstärkt die Defensive

Werbung

Nach dem Abschied (oder der Verabschiedung?) von Abwehr-Boss Matthias „Motz“ Grassl bestand beim aktuellen Tabellenzehnten Handlungsbedarf. Der neu gewählte Vorstand rund um Obmann Johann Leitgeb hatte für den Routinier keinen Platz mehr in der Mannschaft gesehen.

Grassl verabschiedete sich nach Gumpoldskirchen, wo sein Ex-Trainer Michael Hartl den dortigen Tabellenletzten retten soll. Ileana selbst bat seine Mannschaft noch im November zweimal wöchentlich auf den Platz. Das Kennenlernen stand im Vordergrund, genauso wie das Behalten der körperlichen Fitness.

„Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023“

„Drei Monate Pause, das ist eindeutig zu viel“, so Ileana. In der Abwehr waren der neue Sportchef Ricardo Sekulovic und er nun gefordert, Ersatz zu finden. Der Slowake Dejan Súkala, imposante 1,94 Meter groß gewachsen, übersiedelt vom SC Hof nach Wimpassing, davor war der 26-Jährige bereits in Wilfleinsdorf aktiv. Mit ihm kommt sein 21-jähriger Landsmann Adam Straka vom SV Oberndorf (Letzter in der NÖ-Gebietsliga West), der bei diesem Klub mit einem im Nordburgenland bekannten Kicker spielte: Arbeitsbiene Rastislav Gibala, bis Sommer 2022 noch in Apetlon aktiv.

Abwanderungsgedanken hegte zuletzt – Gerüchten zufolge – Angreifer Sani Vuckic. „Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023“, so Ileana und Leitgeb unisono. „Wie alle anderen Spieler auch.“