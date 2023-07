Wimpassing: Zahlreiche Neue an Bord

Das erste Testspiel endete mit einer 2:10-Abfuhr in Ebreichsdorf - so deftig hatte sich Wimpassings Neo-Trainer Robert Rainalter seinen Einstand nicht vorgestellt. „Nach den ersten Übungseinheiten hatten alle Spieler schwere Beine“, so Sportchef Ricardo Sekulovic. „Zudem müssen die sechs neuen Spieler erst zusammenfinden. Wir haben zudem einiges experimentiert.“

In Wimpassing wurde wieder einmal kräftig umgebaut. Beide Torhüter - Lukas Rosenbauch und Isaac Adogbeji - waren nach dem Ende der Rückrunde weg. Miguel Vojtech heißt der neue Mann, der den Kasten so oft als möglich sauber halten soll.

Vor allem in der Offensive musste gehandelt werden. Mit den Leistungen von Irfan Halilovic war man nicht zufrieden, bei Dusan Vano machten sich stets die Strapazen - für die Strecke nach Wimpassing fuhr der Slowake 250 Kilometer - bemerkbar. Überraschend kam nun der Abschied von Routinier Radovan Mitrovic. „Er heuert bei einem Unterklasse-Verein im Waldviertel an“, weiß Sekulovic. „Der Vorstand des dortigen Klubs hilft ihm angeblich beim Finanzieren eines Hauskaufs.“ Der 31-jährige Serbe kickte immerhin fünf stolze Saisonen in Wimpassing.

Fündig wurde man in der Burgenlandliga: Lukas Heinicker schnürte eineinhalb Jahre lang seine Packler für den SV St. Margarethen. Gemeinsam mit Filip Masulovic soll er für die nötigen Tore sorgen, damit den Wimpassingern eine Zittersaison wie im Vorjahr erspart bleibt. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, meint Sekulovic. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Neuzugängen weitaus bessere Griffe getan haben als in der Winterübertrittszeit.“